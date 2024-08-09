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АКРА повысило кредитный рейтинг группы "Черкизово"

АКРА повысило кредитный рейтинг группы "Черкизово" - 09.08.2024, ПРАЙМ

АКРА повысило кредитный рейтинг группы "Черкизово"

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг группы "Черкизово" до уровня АA(RU) со стабильным прогнозом в связи с увеличением рентабельности FFO до... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T16:25+0300

2024-08-09T16:25+0300

2024-08-09T16:25+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг группы "Черкизово" до уровня АA(RU) со стабильным прогнозом в связи с увеличением рентабельности FFO до чистых процентных платежей и налогов вследствие опережающего роста доходов над себестоимостью, сообщило агентство. "Повышение кредитного рейтинга ПАО "Группа Черкизово"... обусловлено увеличением рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов вследствие опережающего роста доходов над себестоимостью, а также снижением долговой нагрузки на фоне повышения операционного потока, поддержку которому оказывает расширение производства", - говорится в сообщении. Агентство считает, что у компании сильный бизнес-профиль, ключевыми сегментами остаются птицеводство, свиноводство и мясопереработка, на которые в совокупности пришлось более 90% выручки в прошлом году. Высокая степень вертикальной интеграции - от выращивания и хранения зерновых и производства комбикормов до выпуска готовой мясной продукции - и постоянная работа над ее укреплением оказывают существенную поддержку рейтингу группы. Агентство отмечает рост фудсервиса (поставки продуктов в B2B-сегмент) и зарубежных поставок продукции, на долю которых совокупно приходилось около 17% от всей выручки в 2023 году. Главными экспортными рынками для группы по-прежнему остаются Китай, а также Казахстан и другие страны ЕАЭС. В 2023 году рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов выросла с 17 до 22% в годовом сопоставлении благодаря хорошей ценовой конъюнктуре на рынке мясной продукции и развитию экспортных поставок. АКРА выделяет улучшение показателей рентабельности и высоко оценивает размер бизнеса. Агентство полагает, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акра, кредитный рейтинг, черкизово