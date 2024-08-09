Позитивная динамика на рынке акций продолжится

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, а валютный индекс РТС снизился на 2,9%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 0,9 % и торговался в пятницу вблизи отметки 87,2.Неделя началась с распродажи под негативным воздействием внешних рынков, однако к середине недели рынок перешел к консолидации и к пятнице вышел в небольшой плюс по индексу Мосбиржи, на фоне ослабления рубля. Поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть: котировки BRENT снова оказались выше $79 за баррель, тогда как в начале недели были чуть выше $75.На следующей неделе рынок традиционно уделит основное внимание развитию ситуации на мировом рынке нефти и оценкам производства по участникам сделки ОПЕК+ в рамках анализа ежемесячного обзора ОПЕК. 12 августа состоится остановка торгов АДР HeadHunter на МосБирже, в этот день предполагается запустить оферту на обмен акций и расписок HeadHunter Group PLC на акции МКПАО "Хэдхантер". 13 августа выйдет ежемесячный обзор МЭА, в котором агентство представит статистику производства в ОПЕК+ за июль и, возможно, уточнит оценки спроса и предложения на 2024–2025 гг. В этот же день ожидается объявление дивидендов Татнефти за 1-е полугодие 2024 года; консенсус предполагает дивдоходность около 6%.Учитывая вышеперечисленные события, на следующей неделе ожидаем продолжения позитивной динамики на рынке акций.
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, а валютный индекс РТС снизился на 2,9%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 0,9 % и торговался в пятницу вблизи отметки 87,2.
Неделя началась с распродажи под негативным воздействием внешних рынков, однако к середине недели рынок перешел к консолидации и к пятнице вышел в небольшой плюс по индексу Мосбиржи, на фоне ослабления рубля. Поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть: котировки BRENT снова оказались выше $79 за баррель, тогда как в начале недели были чуть выше $75.
На следующей неделе рынок традиционно уделит основное внимание развитию ситуации на мировом рынке нефти и оценкам производства по участникам сделки ОПЕК+ в рамках анализа ежемесячного обзора ОПЕК.
12 августа состоится остановка торгов АДР HeadHunter на МосБирже, в этот день предполагается запустить оферту на обмен акций и расписок HeadHunter Group PLC на акции МКПАО "Хэдхантер".
13 августа выйдет ежемесячный обзор МЭА, в котором агентство представит статистику производства в ОПЕК+ за июль и, возможно, уточнит оценки спроса и предложения на 2024–2025 гг. В этот же день ожидается объявление дивидендов Татнефти за 1-е полугодие 2024 года; консенсус предполагает дивдоходность около 6%.
Учитывая вышеперечисленные события, на следующей неделе ожидаем продолжения позитивной динамики на рынке акций.
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