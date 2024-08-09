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Позитивная динамика на рынке акций продолжится - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Позитивная динамика на рынке акций продолжится
Позитивная динамика на рынке акций продолжится - 09.08.2024, ПРАЙМ
Позитивная динамика на рынке акций продолжится
Прошедшая торговая неделя закрылась разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, а валютный индекс РТС снизился на 2,9%. Расчетный курс рубля по отношению к | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T17:59+0300
2024-08-09T17:59+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850782135.jpg?1723215591
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, а валютный индекс РТС снизился на 2,9%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 0,9 % и торговался в пятницу вблизи отметки 87,2.Неделя началась с распродажи под негативным воздействием внешних рынков, однако к середине недели рынок перешел к консолидации и к пятнице вышел в небольшой плюс по индексу Мосбиржи, на фоне ослабления рубля. Поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть: котировки BRENT снова оказались выше $79 за баррель, тогда как в начале недели были чуть выше $75.На следующей неделе рынок традиционно уделит основное внимание развитию ситуации на мировом рынке нефти и оценкам производства по участникам сделки ОПЕК+ в рамках анализа ежемесячного обзора ОПЕК. 12 августа состоится остановка торгов АДР HeadHunter на МосБирже, в этот день предполагается запустить оферту на обмен акций и расписок HeadHunter Group PLC на акции МКПАО "Хэдхантер". 13 августа выйдет ежемесячный обзор МЭА, в котором агентство представит статистику производства в ОПЕК+ за июль и, возможно, уточнит оценки спроса и предложения на 2024–2025 гг. В этот же день ожидается объявление дивидендов Татнефти за 1-е полугодие 2024 года; консенсус предполагает дивдоходность около 6%.Учитывая вышеперечисленные события, на следующей неделе ожидаем продолжения позитивной динамики на рынке акций.
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2024
Александр Власенко
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа
Мнения аналитиков, Мосбиржа
17:59 09.08.2024
 
Позитивная динамика на рынке акций продолжится

Власенко: позитивная динамика на рынке акций продолжится

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, а валютный индекс РТС снизился на 2,9%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 0,9 % и торговался в пятницу вблизи отметки 87,2.
Неделя началась с распродажи под негативным воздействием внешних рынков, однако к середине недели рынок перешел к консолидации и к пятнице вышел в небольшой плюс по индексу Мосбиржи, на фоне ослабления рубля. Поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть: котировки BRENT снова оказались выше $79 за баррель, тогда как в начале недели были чуть выше $75.
На следующей неделе рынок традиционно уделит основное внимание развитию ситуации на мировом рынке нефти и оценкам производства по участникам сделки ОПЕК+ в рамках анализа ежемесячного обзора ОПЕК.
12 августа состоится остановка торгов АДР HeadHunter на МосБирже, в этот день предполагается запустить оферту на обмен акций и расписок HeadHunter Group PLC на акции МКПАО "Хэдхантер".
13 августа выйдет ежемесячный обзор МЭА, в котором агентство представит статистику производства в ОПЕК+ за июль и, возможно, уточнит оценки спроса и предложения на 2024–2025 гг. В этот же день ожидается объявление дивидендов Татнефти за 1-е полугодие 2024 года; консенсус предполагает дивдоходность около 6%.
Учитывая вышеперечисленные события, на следующей неделе ожидаем продолжения позитивной динамики на рынке акций.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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