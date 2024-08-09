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Крупнейшие экспортеры в России снизили в июле чистые продажи валюты на 15% - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Крупнейшие экспортеры в России снизили в июле чистые продажи валюты на 15%
Крупнейшие экспортеры в России снизили в июле чистые продажи валюты на 15% - 09.08.2024, ПРАЙМ
Крупнейшие экспортеры в России снизили в июле чистые продажи валюты на 15%
Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами за июль упали на 15% к июню, до 12 миллиардов долларов, следует из "Обзора рисков финансового рынка", | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T16:05+0300
2024-08-09T16:17+0300
экономика
иностранная валюта
экспортеры
продажа валюты
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами за июль упали на 15% к июню, до 12 миллиардов долларов, следует из "Обзора рисков финансового рынка", подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июле 2024 года составили 12 миллиардов долларов (в июне – 14,2 миллиарда), снизившись на 15% относительно предыдущего месяца. Такая динамика преимущественно связана с эффектом высокой базы предыдущего месяца: на июнь пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту", - говорится в обзоре. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в мае 2024 года составило 108%, увеличившись на 4 процентных пункта относительно апреля в условиях продажи валюты, накопленной ранее на депозитах, оценил ЦБ. "На первой неделе июля на рынке валютных свопов сохранялся повышенный спрос на валютную ликвидность. Среднедневной объем средств, предоставленных Банком России в этот период, составил 14,9 миллиарда юаней. Повышенный спрос на валютную ликвидность в начале месяца был обусловлен в том числе календарным фактором, поскольку в этот период кратковременно меняется структура на рынке ввиду операций отдельных кредитных организаций", - говорится в обзоре. В последующем ситуация стабилизировалась, а среднедневной объем предоставленных Банком России средств сократился до 3,4 миллиарда юаней, оценил регулятор. "При этом лимит предоставления ликвидности оставался на уровне 20 миллиардов юаней в течение всего месяца, что позволило нормализовать уровень вмененных ставок в диапазоне от 2 до 13% даже в периоды повышенного спроса (в июне – от 0 до 31%)", - также говорится в обзоре.
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иностранная валюта, экспортеры, продажа валюты
Экономика, иностранная валюта, экспортеры, продажа валюты
16:05 09.08.2024 (обновлено: 16:17 09.08.2024)
 
Крупнейшие экспортеры в России снизили в июле чистые продажи валюты на 15%

ЦБ: крупнейшие экспортеры за июль снизили чистые продажи валюты на 15% к июню

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами за июль упали на 15% к июню, до 12 миллиардов долларов, следует из "Обзора рисков финансового рынка", подготовленного ЦБ РФ.
"Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июле 2024 года составили 12 миллиардов долларов (в июне – 14,2 миллиарда), снизившись на 15% относительно предыдущего месяца. Такая динамика преимущественно связана с эффектом высокой базы предыдущего месяца: на июнь пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту", - говорится в обзоре.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в мае 2024 года составило 108%, увеличившись на 4 процентных пункта относительно апреля в условиях продажи валюты, накопленной ранее на депозитах, оценил ЦБ.
"На первой неделе июля на рынке валютных свопов сохранялся повышенный спрос на валютную ликвидность. Среднедневной объем средств, предоставленных Банком России в этот период, составил 14,9 миллиарда юаней. Повышенный спрос на валютную ликвидность в начале месяца был обусловлен в том числе календарным фактором, поскольку в этот период кратковременно меняется структура на рынке ввиду операций отдельных кредитных организаций", - говорится в обзоре.
В последующем ситуация стабилизировалась, а среднедневной объем предоставленных Банком России средств сократился до 3,4 миллиарда юаней, оценил регулятор. "При этом лимит предоставления ликвидности оставался на уровне 20 миллиардов юаней в течение всего месяца, что позволило нормализовать уровень вмененных ставок в диапазоне от 2 до 13% даже в периоды повышенного спроса (в июне – от 0 до 31%)", - также говорится в обзоре.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
ЦБ отметил нормализацию разницы курсов покупки и продажи наличной валюты
16:03
 
Экономикаиностранная валютаэкспортерыпродажа валюты
 
 
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