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ФАС возбудила 16-е в этом году дело против Альфа-банка из-за рекламы

ФАС возбудила 16-е в этом году дело против Альфа-банка из-за рекламы - 09.08.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила 16-е в этом году дело против Альфа-банка из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" по признакам нарушения в рекламе кредитной карты, всего с начала года | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T12:35+0300

2024-08-09T12:35+0300

2024-08-09T12:36+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" по признакам нарушения в рекламе кредитной карты, всего с начала года в отношении банка возбуждено 16 дел, сообщает ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" по признакам нарушения в рекламе кредитной карты. С начала 2024 года служба возбудила в отношении банка 16 дел и наложила 10 штрафов", - отмечается в сообщении. "Ранее в ФАС России поступили обращения граждан с претензиями к рекламе кредитной карты АО "Альфа-банк", которая транслировалась на федеральных и спутниковых телеканалах. В ней содержались следующие утверждения: "Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов и получайте суперкэшбэк рублями каждый месяц, а еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах", - поясняется там же. При этом в поясняющей сноске уточнялось, что покупки без процентов возможны только в течение 30 дней с даты заключения договора, снять наличными без процентов можно только не более 50 000 рублей в течение льготного периода 60 дней, а максимальная сумма кэшбэка составляет 5000 рублей в месяц. Такая информация размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что не позволяло потребителям с ней ознакомиться, обращают внимание в ФАС. По мнению ведомства, такие действия могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф.

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