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В Финляндии раскрыли долю расходов на оборону от ВВП страны в 2025 году
В Финляндии раскрыли долю расходов на оборону от ВВП страны в 2025 году - 09.08.2024, ПРАЙМ
В Финляндии раскрыли долю расходов на оборону от ВВП страны в 2025 году
Бюджет минобороны Финляндии на 2025 год достигнет 6,3 миллиарда евро, расходы на оборону составят 2,3% ВВП, сообщает министерство. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T16:29+0300
2024-08-09T16:29+0300
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экономика
финляндия
ввп
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Бюджет минобороны Финляндии на 2025 год достигнет 6,3 миллиарда евро, расходы на оборону составят 2,3% ВВП, сообщает министерство. "Предлагаемый бюджет министерства обороны на 2025 год составляет 6,3 миллиарда евро. Расходы на оборону составят 2,3% от прогнозируемого ВВП в 2025 году", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что на закупку военного оборудования будет выделено около 1,5 миллиарда евро, на закупку многоцелевых истребителей - 1,7 миллиарда. В бюджет на 2025 год также заложена поддержка Киева на 221 миллион евро. Бюджетное предложение включает заказ на закупку оборонных материалов на сумму 498 миллионов евро на развитие военной разведки, береговых сил и борьбы с БПЛА. Закупка запасных частей и техническое обслуживание обойдется ведомству в 150 миллионов евро. Общий доход министерства обороны в 2025 году оценивается примерно в 146 миллионов евро, включая 94 миллиона евро, которые будут выплачены в 2025 году по линии Европейского фонда мира за переданное Украине оборудование, говорится в сообщении. Из проекта бюджета, опубликованного кабмином Финляндии в минувшем сентябре, следовало, что бюджет МО на 2024 год запланирован на уровне 6,2 миллиарда евро, что составило также 2,3% от ВВП. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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финляндия, ввп, расходы на оборону
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ВВП, расходы на оборону
В Финляндии раскрыли долю расходов на оборону от ВВП страны в 2025 году
Минобороны Финляндии: расходы страны на оборону в 2025 году составят 2,3% ВВП
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Бюджет минобороны Финляндии на 2025 год достигнет 6,3 миллиарда евро, расходы на оборону составят 2,3% ВВП, сообщает министерство.
"Предлагаемый бюджет министерства обороны на 2025 год составляет 6,3 миллиарда евро. Расходы на оборону составят 2,3% от прогнозируемого ВВП в 2025 году", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что на закупку военного оборудования будет выделено около 1,5 миллиарда евро, на закупку многоцелевых истребителей - 1,7 миллиарда. В бюджет на 2025 год также заложена поддержка Киева на 221 миллион евро.
Бюджетное предложение включает заказ на закупку оборонных материалов на сумму 498 миллионов евро на развитие военной разведки, береговых сил и борьбы с БПЛА. Закупка запасных частей и техническое обслуживание обойдется ведомству в 150 миллионов евро.
Общий доход министерства обороны в 2025 году оценивается примерно в 146 миллионов евро, включая 94 миллиона евро, которые будут выплачены в 2025 году по линии Европейского фонда мира за переданное Украине оборудование, говорится в сообщении.
Из проекта бюджета, опубликованного кабмином Финляндии в минувшем сентябре, следовало, что бюджет МО на 2024 год запланирован на уровне 6,2 миллиарда евро, что составило также 2,3% от ВВП.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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