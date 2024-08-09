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"Пугающая тенденция". В США забили тревогу из-за российского флота

"Пугающая тенденция". В США забили тревогу из-за российского флота - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Пугающая тенденция". В США забили тревогу из-за российского флота

Прибытие кораблей ВМФ РФ в Латинскую Америку в нынешнем году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно встревожить США. Об этом... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T12:43+0300

2024-08-09T12:43+0300

2024-08-09T12:43+0300

политика

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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Прибытие кораблей ВМФ РФ в Латинскую Америку в нынешнем году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно встревожить США. Об этом пишет в материале для американского военно-политического журнала The National Interest обозреватель Питер Сучиу.Поход российских кораблей в Латинскую Америку он назвал "попытками демонстрации флага" и в то же время заявил, что эти попытки - "пугающая тенденция для Вашингтона".Как напомнил обозреватель, в 2024 году часть ударной группы Северного флота РФ, в том числе фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", уже дважды посещала порт Венесуэлы Ла-Гуайра, а в июне корабли ВМФ РФ побывали на Кубе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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вмф россии, сша