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"Пугающая тенденция". В США забили тревогу из-за российского флота
"Пугающая тенденция". В США забили тревогу из-за российского флота - 09.08.2024, ПРАЙМ
"Пугающая тенденция". В США забили тревогу из-за российского флота
Прибытие кораблей ВМФ РФ в Латинскую Америку в нынешнем году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно встревожить США. Об этом... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T12:43+0300
2024-08-09T12:43+0300
2024-08-09T12:43+0300
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Прибытие кораблей ВМФ РФ в Латинскую Америку в нынешнем году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно встревожить США. Об этом пишет в материале для американского военно-политического журнала The National Interest обозреватель Питер Сучиу.Поход российских кораблей в Латинскую Америку он назвал "попытками демонстрации флага" и в то же время заявил, что эти попытки - "пугающая тенденция для Вашингтона".Как напомнил обозреватель, в 2024 году часть ударной группы Северного флота РФ, в том числе фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", уже дважды посещала порт Венесуэлы Ла-Гуайра, а в июне корабли ВМФ РФ побывали на Кубе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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вмф россии, сша
Политика, ВМФ России, США
"Пугающая тенденция". В США забили тревогу из-за российского флота
NI: усиление глобального присутствия ВМФ России стало поводом для тревоги в США
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ.
Прибытие кораблей ВМФ РФ в Латинскую Америку в нынешнем году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно встревожить США. Об этом пишет в материале для американского военно-политического журнала The National Interest
обозреватель Питер Сучиу.
Поход российских кораблей в Латинскую Америку он назвал "попытками демонстрации флага" и в то же время заявил, что эти попытки - "пугающая тенденция для Вашингтона".
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком
Как напомнил обозреватель, в 2024 году часть ударной группы Северного флота РФ, в том числе фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", уже дважды посещала порт Венесуэлы Ла-Гуайра, а в июне корабли ВМФ РФ побывали на Кубе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ
>>>