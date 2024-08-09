https://1prime.ru/20240809/flot-850779144.html
США пора встревожиться: ВМФ России оказался на грани великого возрождения
США пора встревожиться: ВМФ России оказался на грани великого возрождения - 09.08.2024, ПРАЙМ
США пора встревожиться: ВМФ России оказался на грани великого возрождения
Военный флот России недавно отметился в Латинской Америке и Индо-Тихоокеанском регионе. Москва наращивает глобальное присутствие в водах мировых океанов, этот... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T16:42+0300
2024-08-09T16:42+0300
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вмф россии
тихоокеанское партнерство
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Военный флот России недавно отметился в Латинской Америке и Индо-Тихоокеанском регионе. Москва наращивает глобальное присутствие в водах мировых океанов, этот факт должен встревожить США, сообщает издание TNI.Военно-морской флот Штатов все еще является крупнейшим в мировых водах, а Вашингтон продолжает сохранять контроль над океанами. Российский же флот чаще рассматривается как исключительно прибрежный, однако в последние месяцы тренд изменился. Так, уже дважды российские корабли прибывали в Латинскую Америку, а также были замечены в индийском порту в Аравийском море.С одной стороны это может свидетельствовать о попытках Москвы продемонстрировать былую мощь морских сил. С другой - это может быть тревожным звоночком для США. Эксперты сходятся во мнении, что здесь наблюдаются обе тенденции.Во вторник, 6 августа, Балтийский флот России направил свой учебный корабль "Смольный" в Венесуэлу. Ранее также состоялись визиты других фрегатов на Кубу. "Мы всегда рады принять корабли Военно-морского флота братской России, — подчеркнул заместитель командующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено.В это же время другой корабль прибыл в порт Кочин, а ракетный крейсер “Варяг” и фрегат “Маршал Шапошников” побывали в портах Омана, Индии, Шри-Ланки, Иран, Катара и Эритреи. Недавно стало также известно, что в ноябре текущего года Россия проведет учения с индонезийскими морскими силами. За последние годы подобный жест является самым масштабным в рамках развертывания Тихоокеанского флота. Полный текст читайте на ИноСМИ
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вмф россии, тихоокеанское партнерство, латинская америка
ВМФ России, Тихоокеанское партнерство, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
США пора встревожиться: ВМФ России оказался на грани великого возрождения
TNI: рост глобального присутствия ВМФ России назвали поводом для тревоги в США
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ.
Военный флот России недавно отметился в Латинской Америке и Индо-Тихоокеанском регионе. Москва наращивает глобальное присутствие в водах мировых океанов, этот факт должен встревожить США, сообщает издание TNI
.
Военно-морской флот Штатов все еще является крупнейшим в мировых водах, а Вашингтон продолжает сохранять контроль над океанами. Российский же флот чаще рассматривается как исключительно прибрежный, однако в последние месяцы тренд изменился. Так, уже дважды российские корабли прибывали в Латинскую Америку, а также были замечены в индийском порту в Аравийском море.
С одной стороны это может свидетельствовать о попытках Москвы продемонстрировать былую мощь морских сил. С другой - это может быть тревожным звоночком для США. Эксперты сходятся во мнении, что здесь наблюдаются обе тенденции.
Во вторник, 6 августа, Балтийский флот России направил свой учебный корабль "Смольный" в Венесуэлу. Ранее также состоялись визиты других фрегатов на Кубу. "Мы всегда рады принять корабли Военно-морского флота братской России, — подчеркнул заместитель командующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено.
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В это же время другой корабль прибыл в порт Кочин, а ракетный крейсер “Варяг” и фрегат “Маршал Шапошников” побывали в портах Омана, Индии, Шри-Ланки, Иран, Катара и Эритреи. Недавно стало также известно, что в ноябре текущего года Россия проведет учения с индонезийскими морскими силами. За последние годы подобный жест является самым масштабным в рамках развертывания Тихоокеанского флота.