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"Фосагро" увеличила поставки удобрений в страны Африки
"Фосагро" увеличила поставки удобрений в страны Африки - 09.08.2024, ПРАЙМ
"Фосагро" увеличила поставки удобрений в страны Африки
Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, за январь-июнь 2024 года увеличила поставки удобрений в страны Африки на... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T13:28+0300
2024-08-09T13:28+0300
2024-08-09T13:29+0300
фосагро
удобрения
африка
россия
поставки
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, за январь-июнь 2024 года увеличила поставки удобрений в страны Африки на 74%, сообщает группа. "Группа "Фосагро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, за первые 6 месяцев 2024 года на 74% увеличила поставки удобрений в страны Африки", - говорится в сообщении. В ходе пресс-брифинга для представителей ведущих африканских СМИ заместитель генерального директора ПАО "Фосагро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин подчеркнул, что продукция компании востребована фермерами в 100 странах мира, в том числе в 21 африканском государстве. За 10 лет объем экспорта группы почти удвоился - до 8,6 миллиона тонн, добавил он. В компании напомнили, что весной 2021 года была запущена в эксплуатацию первая очередь нового завода в Волхове, Ленинградской области. Благодаря проведенной на предприятии коренной модернизации и новому строительству удалось в 5-6 раз увеличить ежегодные объемы производства. Волховский завод расположен рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны, и станет значимым фактором расширения экспортного потенциала в Африку, отметили в компании. "Фосагро" – вертикально интегрированная компания, один из крупных мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов
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фосагро, удобрения, африка, россия, поставки
Фосагро, удобрения, АФРИКА, РОССИЯ, поставки
"Фосагро" увеличила поставки удобрений в страны Африки
Группа "Фосагро" за I полугодие увеличила поставки удобрений в страны Африки на 74%
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, за январь-июнь 2024 года увеличила поставки удобрений в страны Африки на 74%, сообщает группа.
"Группа "Фосагро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, за первые 6 месяцев 2024 года на 74% увеличила поставки удобрений в страны Африки", - говорится в сообщении.
В ходе пресс-брифинга для представителей ведущих африканских СМИ заместитель генерального директора ПАО "Фосагро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин подчеркнул, что продукция компании востребована фермерами в 100 странах мира, в том числе в 21 африканском государстве. За 10 лет объем экспорта группы почти удвоился - до 8,6 миллиона тонн, добавил он.
В компании напомнили, что весной 2021 года была запущена в эксплуатацию первая очередь нового завода в Волхове, Ленинградской области. Благодаря проведенной на предприятии коренной модернизации и новому строительству удалось в 5-6 раз увеличить ежегодные объемы производства. Волховский завод расположен рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны, и станет значимым фактором расширения экспортного потенциала в Африку, отметили в компании.
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"Фосагро" – вертикально интегрированная компания, один из крупных мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов