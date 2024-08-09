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Эксперт объяснил, как на европейцах отразится ситуация вокруг ГИС "Суджа"

Эксперт объяснил, как на европейцах отразится ситуация вокруг ГИС "Суджа" - 09.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как на европейцах отразится ситуация вокруг ГИС "Суджа"

Риск сокращения поставок газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" привел к росту цен на газ. Сентябрьский фьючерс на природный газ на хабе TTF по... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T13:06+0300

2024-08-09T13:06+0300

2024-08-09T13:06+0300

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мировые цены на газ

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Риск сокращения поставок газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" привел к росту цен на газ. Сентябрьский фьючерс на природный газ на хабе TTF по итогам торгов 8 августа 2024 г. подорожал на 4%, достигнув $423 за тыс. куб. м. Скорее всего, рост цен будет зафиксирован и на торгах 9 августе, однако среднемесячные цены не выйдут за рубеж в $500 за тыс. куб. м. Такой прогноз для "Прайма" сделал Сергей Терешкин, гендиректор маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MAREKT.В первую очередь, будет сказываться сравнительно низкая доля поставок через ГИС "Суджа" в общей структуре импорта газа в ЕС. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), общий импорт газа в Евросоюзе, включая транзитные поставки через Сербию и Северную Македонию, в июле 2024 г. достигли 800 млн куб. метров в сутки (куб. м/сут.), из них лишь чуть более 5% (43 тыс. куб. м/сут.) приходились на поставки через ГИС "Суджа".Во-вторых, свою роль сыграет и целенаправленная экономия газа, которой страны Евросоюза придерживаются с августа 2022 г., когда вступили в силу договоренности о сокращении потреблении газа на 15% в сравнении со средним многолетним уровнем. Эффект экономии был заметен и в нынешнем году. По данным Ember, прирост спроса на электроэнергию в ЕС в первой половине 2023 г. достиг 9 тераватт-часов (ТВтЧ), однако при этом выработка на газовых ТЭС снизилась за тот же период на 29 ТВтЧ. Выпадающие объемы были полностью компенсированы за счет прироста выработки на ветровых, солнечных, атомных и гидроэлектростанциях.Наконец, будет сказываться и экономия газа в энергоемких отраслях промышленности. Одним из признаков этой экономии является индекс PMI Manufacturing для еврозоны, который с июля 2022 г. остается в ниже отметки в 50 пунктов, являющейся границей рецессии в обрабатывающих отраслях. В июле 2024 г. индекс PMI Manufacturing для еврозоны находился на уровне в 45,8 пункта. Неслучайно общий импорт газа в ЕС в июле 2024 г. был на 16% ниже, чем в июле 2022 г. (800 млн против 954 млн куб. м/сут., согласно данным ENTSOG).Поэтому эффект возможного сокращения транзита газа через ГИС "Суджа" будет ограниченным. Основные потери понесут Венгрия и Словакия, у которых нет серьезных возможностей для диверсификации поставок. Среднемесячные цены на газ в Европе в августе 2024 г. не превысят отметку в $500 за тыс. куб. м, после чего начнется их коррекция, даже несмотря на приближение сезона холодов.

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ес, газ, мировые цены на газ, гис "суджа"