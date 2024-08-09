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В "Газпроме" заинтересовались, кому выгоден скачок цен на газ в Европе
В "Газпроме" заинтересовались, кому выгоден скачок цен на газ в Европе - 09.08.2024, ПРАЙМ
В "Газпроме" заинтересовались, кому выгоден скачок цен на газ в Европе
В связи с резким ростом цен на газ в Европе из-за событий в районе Суджи возник вопрос, кому это может быть выгодно, заявил официальный представитель "Газпрома" | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T17:04+0300
2024-08-09T17:04+0300
2024-08-09T17:04+0300
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гис "суджа"
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В связи с резким ростом цен на газ в Европе из-за событий в районе Суджи возник вопрос, кому это может быть выгодно, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов"События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?", - задался вопросом Куприянов. Он также уточнил, что еще одним фактором повышения цен могли выступить плановые профилактические работы на газовых объектах Норвегии. "По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится", - заключил представитель компании.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Маршрут поставок через станцию "Суджа" является на сегодняшний день единственным путем для транзита российского газа через Украину в Европу.
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газпром, гис "суджа", украина
Газпром, ГИС "Суджа", УКРАИНА
В "Газпроме" заинтересовались, кому выгоден скачок цен на газ в Европе
"Газпром" задался вопросом, кому выгоден скачок цен на газ в Европе из-за событий у Суджи
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В связи с резким ростом цен на газ в Европе из-за событий в районе Суджи возник вопрос, кому это может быть выгодно, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов
"События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?", - задался вопросом Куприянов.
Он также уточнил, что еще одним фактором повышения цен могли выступить плановые профилактические работы на газовых объектах Норвегии. "По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится", - заключил представитель компании.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Эксперт объяснил, как на европейцах отразится ситуация вокруг ГИС "Суджа"
Маршрут поставок через станцию "Суджа" является на сегодняшний день единственным путем для транзита российского газа через Украину в Европу.