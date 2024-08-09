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В Венгрии раскрыли годовой объем получаемого через Украину российского газа

В Венгрии раскрыли годовой объем получаемого через Украину российского газа - 09.08.2024, ПРАЙМ

В Венгрии раскрыли годовой объем получаемого через Украину российского газа

Венгрия получает посредством транзита через Украину лишь один миллиард кубометров российского газа в год. Это объем равняется одной восьмой от общегодового... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T17:15+0300

2024-08-09T17:15+0300

2024-08-09T17:15+0300

энергетика

венгрия

транзит газа через украину

россия

поставки газа

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БДУАПЕШТ, 9 авг - ПРАЙМ. Венгрия получает посредством транзита через Украину лишь один миллиард кубометров российского газа в год. Это объем равняется одной восьмой от общегодового потребления страны. Об этом заявил в эфире телеканала HírTV венгерский госсекретарь, ответственный за политику сокращения коммунальных расходов, Силард Немет. Ранее венгерская фирма MVM из-за ситуации вблизи ГИС "Суджа" заявила агентству РИА Новости, что получает газ из РФ бесперебойно по нескольким маршрутам. "Через Украину в Венгрию поступает один миллиард кубометров газа (в год — ред.)", — сказал Немет. Венгерское издание Világgazdaság отметило, что указанный объем составляет одну восьмую часть от общегодового потребления страны. При этом решающую часть из РФ, согласно долгосрочным контрактами, Венгрия получает через газопровод "Турецкий поток". По данным Világgazdaság, сейчас газохранилища Венгрии заполнены на 84,72%. В июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Будапешт получил через "Турецкий поток" из РФ в 2023 году 5,6 миллиарда кубов газа, а в 2024 году — 3,9 миллиарда кубов. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты по поставкам 4,5 миллиарда кубов газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубов газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", по которому в Венгрию с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубов газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.

https://1prime.ru/20240809/shengen-850779278.html

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венгрия, транзит газа через украину, россия, поставки газа