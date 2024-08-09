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Биржевые цены на газ в Европе обновили максимум года

Биржевые цены на газ в Европе обновили максимум года - 09.08.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе обновили максимум года

Биржевые цены на газ в Европе на опасениях за транзит газа через Украину из России обновили максимум года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров, | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T18:16+0300

2024-08-09T18:16+0300

2024-08-09T18:16+0300

энергетика

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на опасениях за транзит газа через Украину из России обновили максимум года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров, повышательный тренд может сохраниться, следует из данных лондонской биржи ICE и мнения аналитиков. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 455 долларов (+0,5%) за тысячу кубометров. По состоянию на 17.40 мск их стоимость составляет 458,9 доллара (+1,4%). А минутами ранее они достигли 460,3 доллара (+1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 452,8 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с 1 декабря прошлого года. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области - сейчас единственный для транзита газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС. И если трубопровод в районе города Суджи будет поврежден, это существенно повлияет на поставки газа в Европу, поэтому рынку придется реагировать на такие новости, отмечали накануне эксперты трейдинговой компании Energi Danmark. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов задал вопрос, кому выгоден резкий скачок цен на природный газ и СПГ в Европе из-за событий в районе Суджи. Также существенным фактором могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли, отметил он. "По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится", – приводятся слова Куприянова в Telegram-канале "Газпрома". "Нервы все еще берут верх на рынке, поскольку сохраняются опасения вокруг поставок газа из России через Украину в Судже… Цены на отдельные контракты сейчас снова достигают недавние максимумы и психологическую отметку в 40 евро за МВтч (выше 450 долларов за тысячу кубометров – ред.)… по контрактам на ближайший месяц", – отметил эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, указал он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В Суджанском районе идут активные боевые действия, сообщало в пятницу Минобороны России.

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европейские биржи, мировые цены на газ, газ, биржевые торги