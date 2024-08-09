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"Это очень опасно". Разведчик США рассказал о стремлениях элит Вашингтона - 09.08.2024, ПРАЙМ
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"Это очень опасно". Разведчик США рассказал о стремлениях элит Вашингтона
"Это очень опасно". Разведчик США рассказал о стремлениях элит Вашингтона - 09.08.2024, ПРАЙМ
"Это очень опасно". Разведчик США рассказал о стремлениях элит Вашингтона
Мировой конфликт – это способ процветания вашингтонских глобалистов. Они не стремятся оказать помощь Киеву, а как раз наоборот. Имена главных глобалистов давно... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T12:09+0300
2024-08-09T12:12+0300
политика
элиты
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Мировой конфликт – это способ процветания вашингтонских глобалистов. Они не стремятся оказать помощь Киеву, а как раз наоборот. Имена главных глобалистов давно не секрет. В частности, это – Хиллари Клинтон, Барак Обама и Джейк Салливан. Такую точку зрения высказал в беседе с Deep Dive ветеран разведслужб США Тонни Шаффер.По его словам, глобалистским элитам необходим мировой конфликт – ведь они процветают именно в условиях такого конфликта."Они (глобалистские элиты – прим. ред.) считают, что мировой конфликт им политически выгоден, поскольку его можно использовать для продвижения своих политических инициатив", - отметил ветеран разведки.Вместе с тем он подчеркнул, что глобалисты действовали таким образом во время пандемии коронавируса, "так же они будут действовать и во время войны"."Это очень опасно, мы должны это понимать", - отметил Шаффер.При этом он выразил уверенность, что глобалисты ни в коем не случае не стремятся помочь украинцам или достигнуть урегулирования конфликта мирным путем - "как раз наоборот".В то же время разведчик обвинил глобалистов и, соответственно, нынешние американские власти в инфантилизме: "Нами руководит команда (уровня – прим. ред.) школьного клуба дебатов… настолько они глупы и наивны".Однако те, кто руководят глобалистами, по мнению Шаффера, "точно знают, что делают, принимая злодейские по своей сути решения, способные привести к созданию условий для начала войны".Собеседник Deep Dive с уверенностью назвал главных "героев" обсуждения: "Имена их известны: это Хиллари Клинтон, Джейк Салливан, Барак Обама… Это разжигатели войны. Они хотят войны".По утверждению ветерана разведки, конфликт для этих людей – самое желанное, потому что они уверены, что война "поможет им улучшить свое политическое будущее".
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элиты, экспертное мнение
Политика, Элиты, экспертное мнение
12:09 09.08.2024 (обновлено: 12:12 09.08.2024)
 
"Это очень опасно". Разведчик США рассказал о стремлениях элит Вашингтона

Разведчик Шаффер: глобалисты Вашингтона процветают за счет мирового конфликта

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Мировой конфликт – это способ процветания вашингтонских глобалистов. Они не стремятся оказать помощь Киеву, а как раз наоборот. Имена главных глобалистов давно не секрет. В частности, это – Хиллари Клинтон, Барак Обама и Джейк Салливан. Такую точку зрения высказал в беседе с Deep Dive ветеран разведслужб США Тонни Шаффер.
По его словам, глобалистским элитам необходим мировой конфликт – ведь они процветают именно в условиях такого конфликта.
"Они (глобалистские элиты – прим. ред.) считают, что мировой конфликт им политически выгоден, поскольку его можно использовать для продвижения своих политических инициатив", - отметил ветеран разведки.
Вместе с тем он подчеркнул, что глобалисты действовали таким образом во время пандемии коронавируса, "так же они будут действовать и во время войны".
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"Это очень опасно, мы должны это понимать", - отметил Шаффер.
При этом он выразил уверенность, что глобалисты ни в коем не случае не стремятся помочь украинцам или достигнуть урегулирования конфликта мирным путем - "как раз наоборот".
В то же время разведчик обвинил глобалистов и, соответственно, нынешние американские власти в инфантилизме: "Нами руководит команда (уровня – прим. ред.) школьного клуба дебатов… настолько они глупы и наивны".
Однако те, кто руководят глобалистами, по мнению Шаффера, "точно знают, что делают, принимая злодейские по своей сути решения, способные привести к созданию условий для начала войны".
Собеседник Deep Dive с уверенностью назвал главных "героев" обсуждения: "Имена их известны: это Хиллари Клинтон, Джейк Салливан, Барак Обама… Это разжигатели войны. Они хотят войны".
По утверждению ветерана разведки, конфликт для этих людей – самое желанное, потому что они уверены, что война "поможет им улучшить свое политическое будущее".
 
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