https://1prime.ru/20240809/gruzoperevozki-850786879.html

Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах

Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах - 09.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах

Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T20:59+0300

2024-08-09T20:59+0300

2024-08-09T20:59+0300

экономика

россия

правительство

грузоперевозки

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Сейчас такой режим действует только на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург. Он позволяет беспилотным грузовикам доставлять коммерческие грузы в этом направлении, однако, согласно действующему законодательству, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации. Как ранее сообщали в Минтрансе РФ, до конца года по М-11 будут курсировать порядка 43 беспилотных грузовиков.

https://1prime.ru/20240726/rzhd-850446827.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство, грузоперевозки