https://1prime.ru/20240809/gruzoperevozki-850786879.html
Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах
Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах - 09.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах
Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T20:59+0300
2024-08-09T20:59+0300
2024-08-09T20:59+0300
экономика
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грузоперевозки
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Сейчас такой режим действует только на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург. Он позволяет беспилотным грузовикам доставлять коммерческие грузы в этом направлении, однако, согласно действующему законодательству, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации. Как ранее сообщали в Минтрансе РФ, до конца года по М-11 будут курсировать порядка 43 беспилотных грузовиков.
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россия, правительство, грузоперевозки
Экономика, РОССИЯ, правительство, грузоперевозки
Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах
Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на трассе М-12 и ЦКАД
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас такой режим действует только на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург. Он позволяет беспилотным грузовикам доставлять коммерческие грузы в этом направлении, однако, согласно действующему законодательству, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации.
Как ранее сообщали в Минтрансе РФ, до конца года по М-11 будут курсировать порядка 43 беспилотных грузовиков.
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