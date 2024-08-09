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Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах
Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах - 09.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах
Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T20:59+0300
2024-08-09T20:59+0300
экономика
россия
правительство
грузоперевозки
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Сейчас такой режим действует только на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург. Он позволяет беспилотным грузовикам доставлять коммерческие грузы в этом направлении, однако, согласно действующему законодательству, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации. Как ранее сообщали в Минтрансе РФ, до конца года по М-11 будут курсировать порядка 43 беспилотных грузовиков.
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россия, правительство, грузоперевозки
Экономика, РОССИЯ, правительство, грузоперевозки
20:59 09.08.2024
 
Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на двух трассах

Кабмин РФ разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на трассе М-12 и ЦКАД

© fotolia.com / Shutter81Фуры
Фуры - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© fotolia.com / Shutter81
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас такой режим действует только на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург. Он позволяет беспилотным грузовикам доставлять коммерческие грузы в этом направлении, однако, согласно действующему законодательству, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации.
Как ранее сообщали в Минтрансе РФ, до конца года по М-11 будут курсировать порядка 43 беспилотных грузовиков.
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ЭкономикаРОССИЯправительствогрузоперевозки
 
 
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