https://1prime.ru/20240809/inflyatsiya-850765323.html

Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России

Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России - 09.08.2024, ПРАЙМ

Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России

Центральный банк в одиночку не справится с инфляцией в России, поскольку набор доступных ему инструментов сейчас ограничен, а ряд отраслей экономики выведены... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T07:10+0300

2024-08-09T07:10+0300

2024-08-09T07:11+0300

экономика

михаил задорнов

инфляция

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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Центральный банк в одиночку не справится с инфляцией в России, поскольку набор доступных ему инструментов сейчас ограничен, а ряд отраслей экономики выведены из-под влияния ключевой ставки, поделился мнением в интервью РИА Новости экс-министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Только ставкой ничего не сделаешь. Почему? Потому что Центральный банк оказался ограниченным в инструментах, которые может использовать", - сказал он на вопрос о борьбе с инфляцией в России. Задорнов отметил, что хотя обменный курс является по-прежнему плавающим, его балансирующее действие крайне искажено, как и бюджетное правило. "Таким образом, связь денежной политики и фискальной через бюджетное правило тоже существенно нарушена", - добавил экономист. В результате у регулятора остается среди инструментов управления инфляцией ключевая ставка и инструменты воздействия на банки, количественные ограничения в потребительском кредитовании, а также рост ставок резервирования по кредитам. Однако ряд отраслей в экономике из-за льготных программ и субсидий выведены из-под действия ставки. "ЦБ оказывает влияние лишь на часть рынка кредитования, а часть экономики не чувствует этого - всю разницу на себя берет бюджет. Без поддержки Минфина ЦБ успеха в борьбе с инфляцией не добьется", - заключил он. В июне годовая инфляция в России составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам года темпы роста цен будут в диапазоне 6,5-7%, а в 2025 году – 4-4,5%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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михаил задорнов, инфляция