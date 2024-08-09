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Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля - 09.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240809/inflyatsiya-850766674.html
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля - 09.08.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля
Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T09:22+0300
2024-08-09T09:22+0300
экономика
германия
инфляция
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFX.
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германия, инфляция
Экономика, ГЕРМАНИЯ, инфляция
09:22 09.08.2024
 
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля

Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,3% с 2,2% в июне

© fotolia.com / santiago silverЕвро
Евро - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© fotolia.com / santiago silver
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFX.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯинфляция
 
 
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