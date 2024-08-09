https://1prime.ru/20240809/inflyatsiya-850766674.html
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля - 09.08.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля
Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T09:22+0300
2024-08-09T09:22+0300
2024-08-09T09:22+0300
экономика
германия
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/87/778428744_0:147:1501:991_1920x0_80_0_0_f3aaab70130a2d436079010eaf143797.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFX.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/87/778428744_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_475f1247c2e7147a994bd0f372ca7b2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, инфляция
Экономика, ГЕРМАНИЯ, инфляция
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля
Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,3% с 2,2% в июне
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFX.