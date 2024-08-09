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Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля

Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля - 09.08.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июля

Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T09:22+0300

2024-08-09T09:22+0300

2024-08-09T09:22+0300

экономика

германия

инфляция

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,3% с 2,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFX.

германия

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германия, инфляция