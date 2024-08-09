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Инфляция в России в июле составила 1,14 процента
Инфляция в России в июле составила 1,14 процента - 09.08.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России в июле составила 1,14 процента
Инфляция в России в июле на фоне индексации тарифов ускорилась до 1,14% с 0,64% в июне, в годовом выражении составила 9,13% против 8,59% месяцем ранее, сообщил... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T19:58+0300
2024-08-09T19:58+0300
2024-08-09T19:58+0300
экономика
россия
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инфляция в россии
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России в июле на фоне индексации тарифов ускорилась до 1,14% с 0,64% в июне, в годовом выражении составила 9,13% против 8,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. Коммунальные услуги в России 1 июля подорожали в среднем на 10%. А общий рост потребительских цен за июль в 1,14% близок к показателям ноября 2023 года (1,11%) и является максимальным месячным приростом для данного месяца с 2012 года (1,23%). В обзоре "О текущей ценовой ситуации" Минэкономразвития отмечает, что без индексации тарифов ЖКУ инфляция замедлилась до 0,5% месяц к месяцу. "В июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года индекс потребительских цен составил 101,14%, по сравнению с декабрем 2023 года - 105,06%", - говорится в материалах Росстата. Продовольственная инфляция в июле замедлилась до 0,36% с 0,63% в июне; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 9,67%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,58% после 0,29% в июне, в годовом выражении - на 6,66%. Цены на услуги в июле выросли на 2,86% к июню, а к июлю прошлого года - на 11,36%. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост цен в России в 2024 году составит 5,1%. В июне глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год они представят в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
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россия, росстат, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, инфляция в России
Инфляция в России в июле составила 1,14 процента
Росстат: инфляция в стране в июле на фоне индексации тарифов ускорилась до 1,14%
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России в июле на фоне индексации тарифов ускорилась до 1,14% с 0,64% в июне, в годовом выражении составила 9,13% против 8,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
Коммунальные услуги в России 1 июля подорожали в среднем на 10%. А общий рост потребительских цен за июль в 1,14% близок к показателям ноября 2023 года (1,11%) и является максимальным месячным приростом для данного месяца с 2012 года (1,23%).
В обзоре "О текущей ценовой ситуации" Минэкономразвития отмечает, что без индексации тарифов ЖКУ инфляция замедлилась до 0,5% месяц к месяцу.
"В июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года индекс потребительских цен составил 101,14%, по сравнению с декабрем 2023 года - 105,06%", - говорится в материалах Росстата.
Продовольственная инфляция в июле замедлилась до 0,36% с 0,63% в июне; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 9,67%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,58% после 0,29% в июне, в годовом выражении - на 6,66%. Цены на услуги в июле выросли на 2,86% к июню, а к июлю прошлого года - на 11,36%.
Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост цен в России в 2024 году составит 5,1%. В июне глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год они представят в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
ВВП России во втором квартале вырос на четыре процента