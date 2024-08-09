https://1prime.ru/20240809/kadry-850763710.html

Эксперт объяснил, откуда экономике России брать кадры

Эксперт объяснил, откуда экономике России брать кадры - 09.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, откуда экономике России брать кадры

Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T05:10+0300

2024-08-09T05:10+0300

2024-08-09T05:11+0300

экономика

россия

дефицит кадров

женщины

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна целенаправленная социальная политика, заявил в интервью РИА Новости бывший глава минфина России, экономист Михаил Задорнов. По данным Росстата, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4%. Это самый низкий показатель среди стран "Большой двадцатки". "В России есть ресурсы на высвобождение, но для этого необходима социальная политика. У нас из трудоспособных женщин работают 70%, остальные ухаживают за детьми, ведут хозяйство. Этот процент можно увеличить, если увеличивать количество детских садов, школ и адаптацию на рабочих местах", - ответил он на вопрос, откуда российской экономике брать кадры. Другими источниками кадров могли бы стать люди с инвалидностью и пенсионеры, при этом для повышения их вовлеченности также необходимы соответствующие социальные меры. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240718/kadry-850251694.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дефицит кадров, женщины