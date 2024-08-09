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Эксперт объяснил, откуда экономике России брать кадры - 09.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240809/kadry-850763710.html
Эксперт объяснил, откуда экономике России брать кадры
Эксперт объяснил, откуда экономике России брать кадры - 09.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, откуда экономике России брать кадры
Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T05:10+0300
2024-08-09T05:11+0300
экономика
россия
дефицит кадров
женщины
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна целенаправленная социальная политика, заявил в интервью РИА Новости бывший глава минфина России, экономист Михаил Задорнов. По данным Росстата, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4%. Это самый низкий показатель среди стран "Большой двадцатки". "В России есть ресурсы на высвобождение, но для этого необходима социальная политика. У нас из трудоспособных женщин работают 70%, остальные ухаживают за детьми, ведут хозяйство. Этот процент можно увеличить, если увеличивать количество детских садов, школ и адаптацию на рабочих местах", - ответил он на вопрос, откуда российской экономике брать кадры. Другими источниками кадров могли бы стать люди с инвалидностью и пенсионеры, при этом для повышения их вовлеченности также необходимы соответствующие социальные меры. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, дефицит кадров, женщины
Экономика, РОССИЯ, дефицит кадров, женщины
05:10 09.08.2024 (обновлено: 05:11 09.08.2024)
 
Эксперт объяснил, откуда экономике России брать кадры

Экономист Задорнов: РФ могла бы уменьшить дефицит кадров за счет женщин

© womanopora.ru" Женщины в бизнесе
 Женщины в бизнесе
© womanopora.ru
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна целенаправленная социальная политика, заявил в интервью РИА Новости бывший глава минфина России, экономист Михаил Задорнов.
По данным Росстата, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4%. Это самый низкий показатель среди стран "Большой двадцатки".
"В России есть ресурсы на высвобождение, но для этого необходима социальная политика. У нас из трудоспособных женщин работают 70%, остальные ухаживают за детьми, ведут хозяйство. Этот процент можно увеличить, если увеличивать количество детских садов, школ и адаптацию на рабочих местах", - ответил он на вопрос, откуда российской экономике брать кадры.
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Другими источниками кадров могли бы стать люди с инвалидностью и пенсионеры, при этом для повышения их вовлеченности также необходимы соответствующие социальные меры.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯдефицит кадровженщины
 
 
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