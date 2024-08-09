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Цены на какао-бобы выросли с начала недели
Цены на какао-бобы выросли с начала недели - 09.08.2024, ПРАЙМ
Цены на какао-бобы выросли с начала недели
Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу показывают рост на 8%, вблизи психологической отметки в 9 тысяч долларов за тонну, а с начала недели рост... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T17:24+0300
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какао-бобы
цены на какао-бобы
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу показывают рост на 8%, вблизи психологической отметки в 9 тысяч долларов за тонну, а с начала недели рост составляет уже почти 20%, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 17.09 мск стоимость сентябрьского фьючерса на какао-бобы росла на 8,3%, до 8 858 долларов за тонну, ранее в ходе торгов стоимость превышала 9 тысяч долларов. А с начала недели цена выросла на 18%, с 7 520 долларов по итогам прошлой недели. "В некоторых районах Западной Африки выпало мало осадков на прошедшей неделе, и ожидается, что засушливые условия сохранятся, что приведет к снижению влажности почвы, необходимой для роста урожая", - приводит агентство Блумберг прогноз Maxar. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года выросла до 5 тысяч долларов. В середине марта цены увеличились с конца прошлого года ровно в 2 раза, а к концу марта впервые в истории достигли 10 тысяч долларов. Пика цена достигла 19 апреля на уровне 11 878 долларов за тонну. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другим широко распространенным объяснением такого скачка цен эксперты считают засуху в Западной Африке.
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какао-бобы, цены на какао-бобы, биржа ice
какао-бобы, цены на какао-бобы, Биржа ICE
Цены на какао-бобы выросли с начала недели
Биржевые цены на какао-бобы в мире выросли почти на 20% с начала недели
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу показывают рост на 8%, вблизи психологической отметки в 9 тысяч долларов за тонну, а с начала недели рост составляет уже почти 20%, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 17.09 мск стоимость сентябрьского фьючерса на какао-бобы росла на 8,3%, до 8 858 долларов за тонну, ранее в ходе торгов стоимость превышала 9 тысяч долларов. А с начала недели цена выросла на 18%, с 7 520 долларов по итогам прошлой недели.
"В некоторых районах Западной Африки выпало мало осадков на прошедшей неделе, и ожидается, что засушливые условия сохранятся, что приведет к снижению влажности почвы, необходимой для роста урожая", - приводит агентство Блумберг прогноз Maxar.
В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года выросла до 5 тысяч долларов. В середине марта цены увеличились с конца прошлого года ровно в 2 раза, а к концу марта впервые в истории достигли 10 тысяч долларов. Пика цена достигла 19 апреля на уровне 11 878 долларов за тонну.
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Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другим широко распространенным объяснением такого скачка цен эксперты считают засуху в Западной Африке.