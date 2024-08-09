https://1prime.ru/20240809/kakao-850780466.html

Цены на какао-бобы выросли с начала недели

Цены на какао-бобы выросли с начала недели - 09.08.2024, ПРАЙМ

Цены на какао-бобы выросли с начала недели

Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу показывают рост на 8%, вблизи психологической отметки в 9 тысяч долларов за тонну, а с начала недели рост... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T17:24+0300

2024-08-09T17:24+0300

2024-08-09T17:24+0300

какао-бобы

цены на какао-бобы

биржа ice

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/67/842266797_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_b1a3cb0ce02307f0789b9423b47adec3.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу показывают рост на 8%, вблизи психологической отметки в 9 тысяч долларов за тонну, а с начала недели рост составляет уже почти 20%, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 17.09 мск стоимость сентябрьского фьючерса на какао-бобы росла на 8,3%, до 8 858 долларов за тонну, ранее в ходе торгов стоимость превышала 9 тысяч долларов. А с начала недели цена выросла на 18%, с 7 520 долларов по итогам прошлой недели. "В некоторых районах Западной Африки выпало мало осадков на прошедшей неделе, и ожидается, что засушливые условия сохранятся, что приведет к снижению влажности почвы, необходимой для роста урожая", - приводит агентство Блумберг прогноз Maxar. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года выросла до 5 тысяч долларов. В середине марта цены увеличились с конца прошлого года ровно в 2 раза, а к концу марта впервые в истории достигли 10 тысяч долларов. Пика цена достигла 19 апреля на уровне 11 878 долларов за тонну. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другим широко распространенным объяснением такого скачка цен эксперты считают засуху в Западной Африке.

https://1prime.ru/20240809/bloger-850776148.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

какао-бобы, цены на какао-бобы, биржа ice