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В ГД внесут проект о каникулах по займам для лиц, эвакуированных из-за атак - 09.08.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о каникулах по займам для лиц, эвакуированных из-за атак
В ГД внесут проект о каникулах по займам для лиц, эвакуированных из-за атак - 09.08.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о каникулах по займам для лиц, эвакуированных из-за атак
Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий, что для всех эвакуированных из-за атак и обстрелов... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T20:06+0300
2024-08-09T20:06+0300
происшествия
россия
госдума
кредитные каникулы
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий, что для всех эвакуированных из-за атак и обстрелов мирных жителей с момента их отъезда должны действовать каникулы по всем займам, в том числе для бизнеса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов. Он добавил, что для тех, кто погиб, получил тяжелое ранение, чье жилье было уничтожено, должно быть предусмотрено полное списание всех долгов по кредитам.
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россия, госдума, кредитные каникулы
Происшествия, РОССИЯ, Госдума, кредитные каникулы
20:06 09.08.2024
 
В ГД внесут проект о каникулах по займам для лиц, эвакуированных из-за атак

В ГД внесут проект о каникулах по займам для жителей, эвакуированных из-за атак

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий, что для всех эвакуированных из-за атак и обстрелов мирных жителей с момента их отъезда должны действовать каникулы по всем займам, в том числе для бизнеса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов.
Он добавил, что для тех, кто погиб, получил тяжелое ранение, чье жилье было уничтожено, должно быть предусмотрено полное списание всех долгов по кредитам.
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Банки помогут с долгами по кредитам жителям Курской области, сообщили СМИ
19:14
 
ПроисшествияРОССИЯГосдумакредитные каникулы
 
 
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