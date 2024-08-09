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В ГД внесут проект о каникулах по займам для лиц, эвакуированных из-за атак

В ГД внесут проект о каникулах по займам для лиц, эвакуированных из-за атак - 09.08.2024, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о каникулах по займам для лиц, эвакуированных из-за атак

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий, что для всех эвакуированных из-за атак и обстрелов... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T20:06+0300

2024-08-09T20:06+0300

2024-08-09T20:06+0300

происшествия

россия

госдума

кредитные каникулы

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий, что для всех эвакуированных из-за атак и обстрелов мирных жителей с момента их отъезда должны действовать каникулы по всем займам, в том числе для бизнеса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов. Он добавил, что для тех, кто погиб, получил тяжелое ранение, чье жилье было уничтожено, должно быть предусмотрено полное списание всех долгов по кредитам.

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россия, госдума, кредитные каникулы