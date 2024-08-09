https://1prime.ru/20240809/kiev-850786996.html

США передадут Киеву ракеты Stinger и артиллерию

США передадут Киеву ракеты Stinger и артиллерию - 09.08.2024, ПРАЙМ

США передадут Киеву ракеты Stinger и артиллерию

Вашингтон предоставит Украине ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии. Об этом сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T21:05+0300

2024-08-09T21:05+0300

2024-08-09T21:23+0300

вооружения

сша

белый дом

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ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Вашингтон предоставит Украине ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии. Об этом сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, США объявляют о новом пакете помощи для Украины, в новый пакет войдут вооружения на общую сумму в размере 125 миллионов долларов.Позднее в Пентагоне заявили, что в новый пакет помощи войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 миллиметров и 155 миллиметров, а также ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия.Также Украине передадут оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, белый дом, киев, поддержка украины