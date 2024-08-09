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Торжество коррупции. На Украине обнаружили "черную кассу" поставщика МО
Торжество коррупции. На Украине обнаружили "черную кассу" поставщика МО - 09.08.2024, ПРАЙМ
Торжество коррупции. На Украине обнаружили "черную кассу" поставщика МО
В багажнике транспортного средства бухгалтера фирмы, поставляющей продукцию министерству обороны Украины, найдено более 4,7 миллиона евро неучтенных денег... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T16:07+0300
2024-08-09T16:07+0300
2024-08-09T16:08+0300
украина
коррупция на украине
неуплата налогов
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В багажнике транспортного средства бухгалтера фирмы, поставляющей продукцию министерству обороны Украины, найдено более 4,7 миллиона евро неучтенных денег. Компания подозревается в неуплате налогов, рассказали в бюро экономической безопасности Украины. "Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства. Также сообщается, что в период с 2022 по 2023 год фирма поставила украинскому минобороны продукции на 14,5 миллиарда гривен (340,6 миллиона долларов) с НДС. "За счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - подчеркнули представители. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
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украина, коррупция на украине, неуплата налогов
УКРАИНА, коррупция на Украине, неуплата налогов
Торжество коррупции. На Украине обнаружили "черную кассу" поставщика МО
На Украине изъяли более €4,7 млн в машине бухгалтера компании-поставщика минобороны
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В багажнике транспортного средства бухгалтера фирмы, поставляющей продукцию министерству обороны Украины, найдено более 4,7 миллиона евро неучтенных денег. Компания подозревается в неуплате налогов, рассказали в бюро экономической безопасности Украины.
"Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства. Также сообщается, что в период с 2022 по 2023 год фирма поставила украинскому минобороны продукции на 14,5 миллиарда гривен (340,6 миллиона долларов) с НДС.
"За счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - подчеркнули представители.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
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Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.