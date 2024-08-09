https://1prime.ru/20240809/kriptomayning-850771411.html

Эксперты назвали перспективы для бизнеса после принятия закона о майнинге

Эксперты назвали перспективы для бизнеса после принятия закона о майнинге - 09.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали перспективы для бизнеса после принятия закона о майнинге

Легализация майнинга криптовалют в России дает возможность крупным бизнес-структурам инвестировать в отрасль, а также позволит операторам промышленного майнинга | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T12:47+0300

2024-08-09T12:47+0300

2024-08-09T12:47+0300

легализация майнинга

рынок криптовалюты

россия

бизнес

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Легализация майнинга криптовалют в России дает возможность крупным бизнес-структурам инвестировать в отрасль, а также позволит операторам промышленного майнинга планировать выход на фондовый рынок, заявили РИА Новости в крупном российском операторе инфраструктуры дата-центров для энергоемкого вычислительного оборудования Intelion Data Systems. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. Закон закрепляет порядок и условия ведения такой деятельности. "Принятый документ открывает возможности для легального инвестирования в майнинг крупным бизнес-структурам и институциональным инвесторам. Это может способствовать развитию отрасли, повышению прозрачности и привлечению в нее дополнительных финансовых ресурсов, а операторам промышленного майнинга - планировать выход на фондовый рынок", - прокомментировали в Intelion Data Systems. В соответствии с законом заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.

https://1prime.ru/20240808/mayning-850756168.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

легализация майнинга, рынок криптовалюты, россия, бизнес