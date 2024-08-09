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Эксперты назвали перспективы для бизнеса после принятия закона о майнинге
Эксперты назвали перспективы для бизнеса после принятия закона о майнинге - 09.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали перспективы для бизнеса после принятия закона о майнинге
Легализация майнинга криптовалют в России дает возможность крупным бизнес-структурам инвестировать в отрасль, а также позволит операторам промышленного майнинга | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T12:47+0300
2024-08-09T12:47+0300
2024-08-09T12:47+0300
легализация майнинга
рынок криптовалюты
россия
бизнес
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Легализация майнинга криптовалют в России дает возможность крупным бизнес-структурам инвестировать в отрасль, а также позволит операторам промышленного майнинга планировать выход на фондовый рынок, заявили РИА Новости в крупном российском операторе инфраструктуры дата-центров для энергоемкого вычислительного оборудования Intelion Data Systems. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. Закон закрепляет порядок и условия ведения такой деятельности. "Принятый документ открывает возможности для легального инвестирования в майнинг крупным бизнес-структурам и институциональным инвесторам. Это может способствовать развитию отрасли, повышению прозрачности и привлечению в нее дополнительных финансовых ресурсов, а операторам промышленного майнинга - планировать выход на фондовый рынок", - прокомментировали в Intelion Data Systems. В соответствии с законом заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
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легализация майнинга, рынок криптовалюты, россия, бизнес
легализация майнинга, рынок криптовалюты, РОССИЯ, Бизнес
Эксперты назвали перспективы для бизнеса после принятия закона о майнинге
Intelion Data Systems: закон о криптомайнинге открывает отрасль для инвестиций и IPO
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Легализация майнинга криптовалют в России дает возможность крупным бизнес-структурам инвестировать в отрасль, а также позволит операторам промышленного майнинга планировать выход на фондовый рынок, заявили РИА Новости в крупном российском операторе инфраструктуры дата-центров для энергоемкого вычислительного оборудования Intelion Data Systems.
Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. Закон закрепляет порядок и условия ведения такой деятельности.
"Принятый документ открывает возможности для легального инвестирования в майнинг крупным бизнес-структурам и институциональным инвесторам. Это может способствовать развитию отрасли, повышению прозрачности и привлечению в нее дополнительных финансовых ресурсов, а операторам промышленного майнинга - планировать выход на фондовый рынок", - прокомментировали в Intelion Data Systems.
В соответствии с законом заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
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