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"Лента" получила иск от владельца прав на "Леди Баг и Супер-Кота"

"Лента" получила иск от владельца прав на "Леди Баг и Супер-Кота" - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Лента" получила иск от владельца прав на "Леди Баг и Супер-Кота"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американской компании ZAG America LLC, которой принадлежат права на образы персонажей мультсериала "Леди Баг и... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T13:08+0300

2024-08-09T13:08+0300

2024-08-09T13:08+0300

арбитражный суд

"лента"

иск

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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американской компании ZAG America LLC, которой принадлежат права на образы персонажей мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот", о взыскании 60 миллионов рублей с петербургского ООО "Лента", управляющего одноименной торговой сетью, и еще двух компаний. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 7 августа, к рассмотрению он пока не принят. Помимо ООО "Лента" ответчиками в исковом заявлении указаны московские ООО "2Х2 Эдженси" и ООО "Р-СПБ". Основания исковых требований в карточке дела пока не указаны. Однако известно, что ZAG America LLC с начала этого года подала в арбитражные суды по всей России почти 900 исков в защиту своих прав на образы персонажей этого мультсериала. Иск к "Ленте" - самый крупный из них. Подавляющее большинство предыдущих было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Это значит, что сумма исковых требований к юрлицам не превышает 1,2 миллиона рублей, а к индивидуальным предпринимателям – 600 тысяч рублей. Подавляющее большинство ответчиков по искам ZAG America LLC – индивидуальные предприниматели. Как правило, игрушки и сувениры с использованием образов Леди Баг, Супер-Кота и других персонажей мультсериала продавались ответчиками в небольших торговых точках или на маркетплейсах. Так, суд в Волгограде взыскал с ИП 10 тысяч рублей компенсации за продажу куклы стоимостью 430 рублей, суд в Краснодаре – 80 тысяч рублей за игрушку стоимостью 290 рублей. В 2023 году по мотивам мультсериала вышел французский полнометражный мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" режиссера Джереми Зага. Летом-осенью 2023 года он лидировал в России и СНГ по сборам в кинопрокате. По сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота. "Лента" – одна из крупнейших розничных сетей в России, управляющая 261 гипермаркетом, 246 супермаркетами и 2 312 магазинами "у дома" более чем в 200 населенных пунктах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

арбитражный суд, "лента", иск