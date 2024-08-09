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Финансист напомнил о старом, но надежном способе приумножить сбережения - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Финансист напомнил о старом, но надежном способе приумножить сбережения
Финансист напомнил о старом, но надежном способе приумножить сбережения - 09.08.2024, ПРАЙМ
Финансист напомнил о старом, но надежном способе приумножить сбережения
После повышения ставок по депозитам россияне стали чаще вспоминать о принципе "лесенки", который подразумевает распределение сбережений на несколько депозитов с | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T02:02+0300
2024-08-09T02:02+0300
эльман мехтиев
финансист
банковские вклады
депозиты
эксклюзив
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. После повышения ставок по депозитам россияне стали чаще вспоминать о принципе "лесенки", который подразумевает распределение сбережений на несколько депозитов с разными сроками. Об этом рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.“Периоды, когда ключевая ставка столь высока, хоть и повторяются, но быстро забываются, поэтому и способ распределения сбережений на несколько депозитов с разными сроками и ставками многим кажется новым”, - говорит эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо его словам, суть принципа “лесенки” очевидна. Для начала надо определить, сколько и когда нерегулярных расходов (страхование авто, покупка дорогостоящей техники и т.п.) понадобится совершить в дополнение к ежемесячным (оплата продуктов питания, проезда, ЖКУ, электричества, газа, связи, взносов по кредитам и займам).Затем стоит распределить сумму накоплений на несколько "конвертов" по срокам, когда они понадобятся (или не понадобятся) в дополнение к той части дохода, которая закрывает ежемесячные платежи. А после, исходя из сроков "конвертов", подобрать депозиты.“Например, есть 250 тысяч рублей сбережений. Если через 7 недель понадобятся лишние 30 тысяч рублей на КАСКО, то откладываем эту сумму на депозит на 1 месяц. Если через 3,5 месяца понадобится "лишние" 50.000 рублей на добровольное медицинское страхование, то из 250 тысяч откладываем 50 тысяч на трехмесячный депозит. А оставшиеся 170 тысяч рублей можно разместить на более длинный срок - на 6 месяцев и даже более”, - разъяснил Мехтиев.Если "лишние" деньги не нужны следующие 12 месяцев, эксперт советует сравнить условия банков. Но не спешить размещать деньги на год и более, даже если ставка от банка очень высока.“Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но при этом не придется переплачивать гораздо больше за кредиты, которые понадобятся, если будет "кассовый разрыв”, - говорит финансист.Да и само размещение средств на короткие периоды во времена турбулентности может помочь гибко реагировать на движение ставок - если ставки пойдут вверх, то и "упущенная выгода" будет меньше. “Главное - не забывать, что никогда нельзя класть все яйца в одну корзину, даже если это самая большая или самая известная копилка”, - заключил Эльман Мехтиев
https://1prime.ru/20240726/stavka-850473453.html
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эльман мехтиев, финансист, банковские вклады, депозиты, эксклюзив
Эльман Мехтиев, финансист, банковские вклады, депозиты, Эксклюзив
02:02 09.08.2024
 
Финансист напомнил о старом, но надежном способе приумножить сбережения

Мехтиев: принцип "лесенки" помогает заработать на депозитах с разными сроками

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. После повышения ставок по депозитам россияне стали чаще вспоминать о принципе "лесенки", который подразумевает распределение сбережений на несколько депозитов с разными сроками. Об этом рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.
“Периоды, когда ключевая ставка столь высока, хоть и повторяются, но быстро забываются, поэтому и способ распределения сбережений на несколько депозитов с разными сроками и ставками многим кажется новым”, - говорит эксперт.
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По его словам, суть принципа “лесенки” очевидна. Для начала надо определить, сколько и когда нерегулярных расходов (страхование авто, покупка дорогостоящей техники и т.п.) понадобится совершить в дополнение к ежемесячным (оплата продуктов питания, проезда, ЖКУ, электричества, газа, связи, взносов по кредитам и займам).
Затем стоит распределить сумму накоплений на несколько "конвертов" по срокам, когда они понадобятся (или не понадобятся) в дополнение к той части дохода, которая закрывает ежемесячные платежи. А после, исходя из сроков "конвертов", подобрать депозиты.
“Например, есть 250 тысяч рублей сбережений. Если через 7 недель понадобятся лишние 30 тысяч рублей на КАСКО, то откладываем эту сумму на депозит на 1 месяц. Если через 3,5 месяца понадобится "лишние" 50.000 рублей на добровольное медицинское страхование, то из 250 тысяч откладываем 50 тысяч на трехмесячный депозит. А оставшиеся 170 тысяч рублей можно разместить на более длинный срок - на 6 месяцев и даже более”, - разъяснил Мехтиев.
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Если "лишние" деньги не нужны следующие 12 месяцев, эксперт советует сравнить условия банков. Но не спешить размещать деньги на год и более, даже если ставка от банка очень высока.
“Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но при этом не придется переплачивать гораздо больше за кредиты, которые понадобятся, если будет "кассовый разрыв”, - говорит финансист.
Да и само размещение средств на короткие периоды во времена турбулентности может помочь гибко реагировать на движение ставок - если ставки пойдут вверх, то и "упущенная выгода" будет меньше. “Главное - не забывать, что никогда нельзя класть все яйца в одну корзину, даже если это самая большая или самая известная копилка”, - заключил Эльман Мехтиев
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Эльман Мехтиевфинансистбанковские вкладыдепозитыЭксклюзив
 
 
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