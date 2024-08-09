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В Минцифры назвали последствия введения лимита в 20 сим-карт в одни руки

В Минцифры назвали последствия введения лимита в 20 сим-карт в одни руки - 09.08.2024, ПРАЙМ

В Минцифры назвали последствия введения лимита в 20 сим-карт в одни руки

Ограничение в виде 20 сим-карт в одни руки никак не повлияет на абонентскую базу и не отразится на доходах операторов, заявил журналистам глава Минцифры РФ... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T20:49+0300

2024-08-09T20:49+0300

2024-08-09T20:56+0300

россия

минцифры

максут шадаев

сим-карта

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КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Ограничение в виде 20 сим-карт в одни руки никак не повлияет на абонентскую базу и не отразится на доходах операторов, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий максимальное количество мобильных номеров для одного абонента: граждане РФ смогут оформлять не более 20 сим-карт, иностранцы - не более 10. "Никак не повлияет", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос о возможном влиянии ограничения числа возможного владения сим-картами на абонентскую базу и доходы операторов. "Люди, которым нужна связь, будут покупать официально, а не "серые" сим-карты, которые оформлены на какого-то человека, который может даже и не знать о том, что они на него оформлены", - пояснил министр, добавив, что будет переток из "серого" и "черного" рынка в "белый". Кроме того, Шадаев сообщил, что Минцифры РФ пока не обсуждает введение уголовной ответственности для сотрудников салонов связи, неоднократно нарушивших порядок регистрации новых абонентов при продаже сим-карт.В среду газета "Коммерсант" писала, что правительство обсуждает с операторами связи возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи за нарушения в порядке регистрации новых абонентов и работе с персональными данными. По словам издания, это нужно для усиления борьбы с рынком серых сим-карт."Пока не обсуждается", - сказал Шадаев в ответ на соответствующий вопрос.Согласно подписанному Путиным закону, договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно, при условии наличия его данных в Единой биометрической системе. Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика.До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, в противном случае услуги связи иностранцам оказываться не будут. При этом до 1 ноября 2025 года операторы связи должны проверить сведения о гражданах России, в том числе абонентах и корпоративных пользователях.

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россия, минцифры, максут шадаев, сим-карта