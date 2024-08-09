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В Ливане считают экономическую ситуацию в стране очень опасной

В Ливане считают экономическую ситуацию в стране очень опасной - 09.08.2024, ПРАЙМ

В Ливане считают экономическую ситуацию в стране очень опасной

Экономическая ситуация в Ливане является очень опасной, требующей введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в пятницу агентству РИА Новости министр | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T15:36+0300

2024-08-09T15:36+0300

2024-08-09T16:34+0300

экономика

ближний восток

ливан

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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в Ливане является очень опасной, требующей введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в пятницу агентству РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями."Экономическая ситуация в Ливане — очень хрупкая и опасная, состояние дел требует введения чрезвычайного положения в стране", — сказал министр. По его словам, "чем дольше затягивается и расширяется война" на юге страны, тем больше экономика погружается в неизвестность, поскольку она и так полностью истощена, особенно в госсекторе.Салями отметил, что расширение масштабов боевых действия может вернуть ливанцев в каменный век, банковский сектор страны продолжает находиться в состоянии паралича."Каждый, кто говорит, что Ливан сможет выдержать эту ситуацию больше месяца, показывает свое невежество, поскольку война может вернуть страну в каменный век и завести ливанцев в темное и опасное место. Банковский сектор находится в состоянии перманентного паралича, а курс обмена валюты подвержен серьезным колебаниям", — сказал он.Министр отметил, что боевые действия усугубили кризис, и теперь невозможно говорить об экономическом росте или процветании производственных отраслей. По его словам, лишь одно восстановление тысяч сожженных Израилем сельхозугодий и земель обойдется Ливану в миллиарды долларов. Кроме того, сильно и на неопределенный срок просел в разгар сезона туризм после того, как многие воздержались от поездок в страну, при этом за границу бежит рабочая сила, так как отсутствуют возможности трудоустройства.Салями сообщил, что запасов продовольствия в Ливане в случае начала масштабной войны с Израилем хватит на три месяца, при ударах по морским гаваням и аэропорту население рискует остаться без воды и едыПлан Минфина Ливана по противостоянию любой потенциальной войне может помочь ливанцам выжить, но он нуждается в международном финансировании, добавил министр.На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир движения "Хезболла" Фуад Шукр. Лидер движения Хасан Насрулла на последнем выступлении заявил, что "Хезболла" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позднее в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Иран пригрозил Израилю возмездием. Руководство Израиля заявило, что страна готова нанести по Ливану массированные удары ели произойдет атака со стороны Ирана и союзных ему движений сопротивления в регионе.

https://1prime.ru/20240729/izrail-850512344.html

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ближний восток, ливан