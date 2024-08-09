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На Украине начали выпускать банкноты с бандеровским лозунгом

На Украине начали выпускать банкноты с бандеровским лозунгом - 09.08.2024, ПРАЙМ

На Украине начали выпускать банкноты с бандеровским лозунгом

Национальный банк Украины начал выпуск банкноты с лозунгом, который использовали члены экстремистского объединения "Организация украинских националистов"*, а... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T15:17+0300

2024-08-09T15:17+0300

2024-08-09T15:22+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Национальный банк Украины начал выпуск банкноты с лозунгом, который использовали члены экстремистского объединения "Организация украинских националистов"*, а также используется в стране в последние годы. "Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава"**, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка. По информации регулятора, модифицированные банкноты номиналом 500 и 1000 гривен постепенно вводятся в обращение с 8 августа. С 23 августа начнут вводиться банкноты номиналом 50 гривен, в последующие годы – номиналами 20, 100 и 200 гривен. "Деньги - это не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас каждый день держит в руках. Поэтому, отдавая должное несокрушимости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг", - приводит слова главы Нацбанка андрея Пышного НБУ. Организация украинских националистов* (ОУН)* и ее боевое крыло Украинская повстанческая армия* (УПА)* запрещены в России как экстремистские. Лидером ОУН* являлся Степан Бандера - один из главных инициаторов создания УПА*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН* и УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.* Запрещенные в России экстремистские организации** Согласно перечню Минюста является нацистским лозунгом

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