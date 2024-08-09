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Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС - 09.08.2024, ПРАЙМ
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
Москва уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения украинских войск на Курскую область. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T22:28+0300
2024-08-09T22:38+0300
энергетика
россия
магатэ
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ВЕНА, 9 авг - ПРАЙМ. Москва уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения украинских войск на Курскую область. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене. В опубликованном в официальном Telegram-канале постпредства РФ заявлении сказано, что 8 августа на АЭС были обнаружены осколки и остатки – предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Из заявления следует, что фактов прямого обстрела города Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, при этом сохраняется напряженная ситуация.Кроме того, в заявлении сказано, что безрассудные действия Киева несут угрозу не только Курской АЭС, но и ставят под удар всю мировую отрасль атомной энергетики.
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россия, магатэ, курская аэс
Энергетика, РОССИЯ, МАГАТЭ, Курская АЭС
22:28 09.08.2024 (обновлено: 22:38 09.08.2024)
 
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с действиями ВСУ

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© Фото : IAEA
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ВЕНА, 9 авг - ПРАЙМ. Москва уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения украинских войск на Курскую область. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.
В опубликованном в официальном Telegram-канале постпредства РФ заявлении сказано, что 8 августа на АЭС были обнаружены осколки и остатки – предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.
Из заявления следует, что фактов прямого обстрела города Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, при этом сохраняется напряженная ситуация.
Кроме того, в заявлении сказано, что безрассудные действия Киева несут угрозу не только Курской АЭС, но и ставят под удар всю мировую отрасль атомной энергетики.
Курская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
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ЭнергетикаРОССИЯМАГАТЭКурская АЭС
 
 
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