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Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС - 09.08.2024, ПРАЙМ

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Москва уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения украинских войск на Курскую область. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T22:28+0300

2024-08-09T22:28+0300

2024-08-09T22:38+0300

энергетика

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магатэ

курская аэс

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ВЕНА, 9 авг - ПРАЙМ. Москва уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения украинских войск на Курскую область. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене. В опубликованном в официальном Telegram-канале постпредства РФ заявлении сказано, что 8 августа на АЭС были обнаружены осколки и остатки – предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Из заявления следует, что фактов прямого обстрела города Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, при этом сохраняется напряженная ситуация.Кроме того, в заявлении сказано, что безрассудные действия Киева несут угрозу не только Курской АЭС, но и ставят под удар всю мировую отрасль атомной энергетики.

https://1prime.ru/20240809/aes-850782446.html

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россия, магатэ, курская аэс