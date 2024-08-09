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Медь подорожала на фоне ослабления доллара
Медь подорожала на фоне ослабления доллара - 09.08.2024, ПРАЙМ
Медь подорожала на фоне ослабления доллара
Стоимость меди растет в пятницу на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T09:24+0300
2024-08-09T09:24+0300
2024-08-09T09:24+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,84%, до 4,0190 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,29%, до 8 794,5 доллара, алюминия снизилась на 0,61%, до 2 274 долларов, цинка выросла на 2,5%, до 2 646 долларов. В отсутствие значимых факторов на котировки сырьевых товаров может влиять то, что индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,03%. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для держателей других валют.
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цены на медь, фьючерсы на медь, металлы, доллар, лондонская биржа металлов
Экономика, цены на медь, фьючерсы на медь, металлы, доллар, Лондонская биржа металлов
Медь подорожала на фоне ослабления доллара
Стоимость меди выросла почти на 1% на ослаблении доллара
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,84%, до 4,0190 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,29%, до 8 794,5 доллара, алюминия снизилась на 0,61%, до 2 274 долларов, цинка выросла на 2,5%, до 2 646 долларов.
В отсутствие значимых факторов на котировки сырьевых товаров может влиять то, что индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,03%. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для держателей других валют.
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