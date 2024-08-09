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Медь подорожала на фоне ослабления доллара

Медь подорожала на фоне ослабления доллара - 09.08.2024, ПРАЙМ

Медь подорожала на фоне ослабления доллара

Стоимость меди растет в пятницу на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T09:24+0300

2024-08-09T09:24+0300

2024-08-09T09:24+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,84%, до 4,0190 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,29%, до 8 794,5 доллара, алюминия снизилась на 0,61%, до 2 274 долларов, цинка выросла на 2,5%, до 2 646 долларов. В отсутствие значимых факторов на котировки сырьевых товаров может влиять то, что индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,03%. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для держателей других валют.

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цены на медь, фьючерсы на медь, металлы, доллар, лондонская биржа металлов