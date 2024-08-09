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Медведев жестко прокомментировал статью Вild о применении немецких танков - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Медведев жестко прокомментировал статью Вild о применении немецких танков
Медведев жестко прокомментировал статью Вild о применении немецких танков - 09.08.2024, ПРАЙМ
Медведев жестко прокомментировал статью Вild о применении немецких танков
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после выхода публикации газеты Bild о применении немецкой военной техники на российской территории пообещал | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T21:17+0300
2024-08-09T21:17+0300
вооружения
россия
дмитрий медведев
берлин
танки leopard 2
всу
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после выхода публикации газеты Bild о применении немецкой военной техники на российской территории пообещал сделать все возможное, чтобы новейшие российские танки оказались на площади перед Рейхстагом в центре Берлина. Bild ранее сообщила, что на территории Курской области заметили как минимум три переданных украинским войскам немецких БМП Marder. Глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер заявил с целью оправдания применения ВСУ немецкого оружия, что после передачи данные вооружения, в том числе танки Leopard 2, становятся украинским. Медведев отметил, что издание опубликовало реваншистскую статью, "в которой с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю". "В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом — ред.)", — указал зампредседателя Совбеза РФ в англоязычном аккаунте в соцсети X.
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россия, дмитрий медведев, берлин, танки leopard 2, всу
Вооружения, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Берлин, танки Leopard 2, ВСУ
21:17 09.08.2024
 
Медведев жестко прокомментировал статью Вild о применении немецких танков

Медведев жестко высказался после статьи Вild о применении немецких танков в РФ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после выхода публикации газеты Bild о применении немецкой военной техники на российской территории пообещал сделать все возможное, чтобы новейшие российские танки оказались на площади перед Рейхстагом в центре Берлина.
Bild ранее сообщила, что на территории Курской области заметили как минимум три переданных украинским войскам немецких БМП Marder. Глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер заявил с целью оправдания применения ВСУ немецкого оружия, что после передачи данные вооружения, в том числе танки Leopard 2, становятся украинским.
Медведев отметил, что издание опубликовало реваншистскую статью, "в которой с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю".
"В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом — ред.)", — указал зампредседателя Совбеза РФ в англоязычном аккаунте в соцсети X.
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ВооруженияРОССИЯДмитрий МедведевБерлинтанки Leopard 2ВСУ
 
 
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