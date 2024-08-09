https://1prime.ru/20240809/medvedev-850787255.html

Медведев жестко прокомментировал статью Вild о применении немецких танков

Медведев жестко прокомментировал статью Вild о применении немецких танков - 09.08.2024, ПРАЙМ

Медведев жестко прокомментировал статью Вild о применении немецких танков

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после выхода публикации газеты Bild о применении немецкой военной техники на российской территории пообещал | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T21:17+0300

2024-08-09T21:17+0300

2024-08-09T21:17+0300

вооружения

россия

дмитрий медведев

берлин

танки leopard 2

всу

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после выхода публикации газеты Bild о применении немецкой военной техники на российской территории пообещал сделать все возможное, чтобы новейшие российские танки оказались на площади перед Рейхстагом в центре Берлина. Bild ранее сообщила, что на территории Курской области заметили как минимум три переданных украинским войскам немецких БМП Marder. Глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер заявил с целью оправдания применения ВСУ немецкого оружия, что после передачи данные вооружения, в том числе танки Leopard 2, становятся украинским. Медведев отметил, что издание опубликовало реваншистскую статью, "в которой с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю". "В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом — ред.)", — указал зампредседателя Совбеза РФ в англоязычном аккаунте в соцсети X.

https://1prime.ru/20240731/podarok-850570313.html

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россия, дмитрий медведев, берлин, танки leopard 2, всу