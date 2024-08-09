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Минцифры ждет активного внедрения передовых IT-решений в регионах

Минцифры ждет активного внедрения передовых IT-решений в регионах - 09.08.2024, ПРАЙМ

Минцифры ждет активного внедрения передовых IT-решений в регионах

Минцифры РФ рассчитывает на активное внедрение с 2025 года отечественных передовых IT-разработок, которые повысят уровень цифровизации в регионах в рамках... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T15:33+0300

2024-08-09T15:33+0300

2024-08-09T15:33+0300

экономика

россия

минцифры

регионы россии

it-отрасль

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КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ рассчитывает на активное внедрение с 2025 года отечественных передовых IT-разработок, которые повысят уровень цифровизации в регионах в рамках нацпрограммы "Экономика данных", заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев, комментируя готовность регионов к новой нацпрограмме. Речь идет в том числе о создании инфраструктуры на базе отечественных программного обеспечения, операционной системы и технологий с искусственным интеллектом. "Решение, которое мы предлагаем, это реализовать на платформе набор типовых сервисов, которые обеспечат возможность регионам использовать самые передовые разработки в своей деятельности… Надеемся, что со следующего года будем активно их развивать и внедрять в тех регионах, в которых они отсутствуют", - сказал Шадаев в рамках Всероссийского форума "Цифровая эволюция". По его словам, сейчас существует большой вызов, связанный с устранением разрыва по уровню цифровизации между регионами-лидерами и регионами-отстающими. В мае министр назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых удаленных уголках России. Другим приоритетом станет цифровизация систем госуправления - появятся новые цифровые сервисы для граждан в сфере здравоохранения, будет проводится цифровизация мер поддержки, а также совершенствоваться работа портала госуслуг. Президент России Владимир Путин в феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске нового нацпроекта "Экономика данных", на его реализацию в предстоящие 6 лет направят не менее 700 миллиардов рублей. А в ходе ПМЭФ в июне он отметил, что в рамках этого проекта к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минцифры, регионы россии, it-отрасль