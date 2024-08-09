https://1prime.ru/20240809/mintsifry-850775415.html
Минцифры ждет активного внедрения передовых IT-решений в регионах
Минцифры ждет активного внедрения передовых IT-решений в регионах - 09.08.2024, ПРАЙМ
Минцифры ждет активного внедрения передовых IT-решений в регионах
Минцифры РФ рассчитывает на активное внедрение с 2025 года отечественных передовых IT-разработок, которые повысят уровень цифровизации в регионах в рамках... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T15:33+0300
2024-08-09T15:33+0300
2024-08-09T15:33+0300
экономика
россия
минцифры
регионы россии
it-отрасль
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_7d2c1275b685fa57ca8960748c6eaf1d.jpg
КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ рассчитывает на активное внедрение с 2025 года отечественных передовых IT-разработок, которые повысят уровень цифровизации в регионах в рамках нацпрограммы "Экономика данных", заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев, комментируя готовность регионов к новой нацпрограмме. Речь идет в том числе о создании инфраструктуры на базе отечественных программного обеспечения, операционной системы и технологий с искусственным интеллектом. "Решение, которое мы предлагаем, это реализовать на платформе набор типовых сервисов, которые обеспечат возможность регионам использовать самые передовые разработки в своей деятельности… Надеемся, что со следующего года будем активно их развивать и внедрять в тех регионах, в которых они отсутствуют", - сказал Шадаев в рамках Всероссийского форума "Цифровая эволюция". По его словам, сейчас существует большой вызов, связанный с устранением разрыва по уровню цифровизации между регионами-лидерами и регионами-отстающими. В мае министр назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых удаленных уголках России. Другим приоритетом станет цифровизация систем госуправления - появятся новые цифровые сервисы для граждан в сфере здравоохранения, будет проводится цифровизация мер поддержки, а также совершенствоваться работа портала госуслуг. Президент России Владимир Путин в феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске нового нацпроекта "Экономика данных", на его реализацию в предстоящие 6 лет направят не менее 700 миллиардов рублей. А в ходе ПМЭФ в июне он отметил, что в рамках этого проекта к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики.
https://1prime.ru/20240802/ipoteka-850624205.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_48:0:975:695_1920x0_80_0_0_fb31128eb2e317c0ebd2a89fc5b14eb5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минцифры, регионы россии, it-отрасль
Экономика, РОССИЯ, Минцифры, регионы России, IT-отрасль
Минцифры ждет активного внедрения передовых IT-решений в регионах
Минцифры ждет активного внедрения в регионах с 2025 года передовых IT-решений
КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ рассчитывает на активное внедрение с 2025 года отечественных передовых IT-разработок, которые повысят уровень цифровизации в регионах в рамках нацпрограммы "Экономика данных", заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев, комментируя готовность регионов к новой нацпрограмме.
Речь идет в том числе о создании инфраструктуры на базе отечественных программного обеспечения, операционной системы и технологий с искусственным интеллектом.
"Решение, которое мы предлагаем, это реализовать на платформе набор типовых сервисов, которые обеспечат возможность регионам использовать самые передовые разработки в своей деятельности… Надеемся, что со следующего года будем активно их развивать и внедрять в тех регионах, в которых они отсутствуют", - сказал Шадаев в рамках Всероссийского форума "Цифровая эволюция".
По его словам, сейчас существует большой вызов, связанный с устранением разрыва по уровню цифровизации между регионами-лидерами и регионами-отстающими.
В мае министр назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых удаленных уголках России. Другим приоритетом станет цифровизация систем госуправления - появятся новые цифровые сервисы для граждан в сфере здравоохранения, будет проводится цифровизация мер поддержки, а также совершенствоваться работа портала госуслуг.
Президент России Владимир Путин в феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске нового нацпроекта "Экономика данных", на его реализацию в предстоящие 6 лет направят не менее 700 миллиардов рублей. А в ходе ПМЭФ в июне он отметил, что в рамках этого проекта к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики.
Песков объяснил, почему изменили правила льготной IT-ипотеки