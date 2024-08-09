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Банк России выпустит памятные монеты серии "Красная книга"

Банк России выпустит памятные монеты серии "Красная книга" - 09.08.2024, ПРАЙМ

Банк России выпустит памятные монеты серии "Красная книга"

Банк России в пятницу, 9 августа, выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга" - "Дикуша", "Перевязка" и... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T11:09+0300

2024-08-09T11:09+0300

2024-08-09T11:11+0300

памятные монеты

банк россии

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 9 августа, выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга" - "Дикуша", "Перевязка" и "Морщинистокрылая жужелица", сообщает регулятор. "Банк России 9 августа 2024 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга": "Дикуша"; "Перевязка"; "Морщинистокрылая жужелица", - говорится в сообщении ЦБ. Серебряные монеты имеют форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Тираж монет - пять тысяч штук каждая. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет: "2 рубля", дата: "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты "Дикуша" (каталожный № 5110-0185) расположено рельефное изображение дикуши, сидящей на ветке, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения лесного пейзажа; внизу по окружности имеется рельефная надпись: "Дикуша". У монеты "Перевязка" (каталожный № 5110-0186) же расположено рельефное изображение перевязки, стоящей на камнях, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения каменистого ландшафта; слева по окружности имеется рельефная надпись: "Перевязка". На оборотной стороне монеты "Морщинистокрылая жужелица" (каталожный № 5110-0187) расположено рельефное изображение морщинистокрылой жужелицы, сидящей на растении, изображение которого выполнено в технике лазерного матирования; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: "Морщинистокрылая жужелица".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

памятные монеты, банк россии