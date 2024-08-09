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АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг "АAA(RU)"
АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг "АAA(RU)" - 09.08.2024, ПРАЙМ
АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг "АAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг Московской бирже уровня "АAA(RU)" со стабильным прогнозом в связи c высокой системной значимостью группы... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T17:59+0300
2024-08-09T17:59+0300
2024-08-09T17:59+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг Московской бирже уровня "АAA(RU)" со стабильным прогнозом в связи c высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка, сообщило агентство. "Кредитный рейтинг ПАО "Московская биржа"... обусловлен высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка ", - говорится в сообщении рейтингового агентства. Агентство также считает, что обширная совокупность функций позволяет бирже оказывать максимально широкий спектр услуг в организации торговли и пост-трейдинга. Оно отмечает лидирующую роль биржи по ключевым направлениям ее деятельности, а также значительное число лиц, открывших брокерские счета на Московской бирже (32,4 миллиона на 30 июня). Агентство отмечает хороший уровень организации и регламентации ключевых управленческих процессов, в том числе риск-менеджмента. Также АКРА позитивно оценивает стратегию развития Московской биржи и напоминает, что в настоящий момент у нее отсутствует финансовый долг. Агентство полагает, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора.
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мосбиржа, акра, кредитный рейтинг
Мосбиржа, АКРА, кредитный рейтинг
АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг "АAA(RU)"
АКРА присвоило Московской бирже кредитный рейтинг "АAA(RU)", прогноз стабильный
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг Московской бирже уровня "АAA(RU)" со стабильным прогнозом в связи c высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка, сообщило агентство.
"Кредитный рейтинг ПАО "Московская биржа"... обусловлен высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка ", - говорится в сообщении рейтингового агентства.
Агентство также считает, что обширная совокупность функций позволяет бирже оказывать максимально широкий спектр услуг в организации торговли и пост-трейдинга. Оно отмечает лидирующую роль биржи по ключевым направлениям ее деятельности, а также значительное число лиц, открывших брокерские счета на Московской бирже (32,4 миллиона на 30 июня).
Агентство отмечает хороший уровень организации и регламентации ключевых управленческих процессов, в том числе риск-менеджмента. Также АКРА позитивно оценивает стратегию развития Московской биржи и напоминает, что в настоящий момент у нее отсутствует финансовый долг.
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Агентство полагает, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора.