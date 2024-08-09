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АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг "АAA(RU)"

АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг "АAA(RU)" - 09.08.2024, ПРАЙМ

АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг "АAA(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг Московской бирже уровня "АAA(RU)" со стабильным прогнозом в связи c высокой системной значимостью группы... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T17:59+0300

2024-08-09T17:59+0300

2024-08-09T17:59+0300

мосбиржа

акра

кредитный рейтинг

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг Московской бирже уровня "АAA(RU)" со стабильным прогнозом в связи c высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка, сообщило агентство. "Кредитный рейтинг ПАО "Московская биржа"... обусловлен высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка ", - говорится в сообщении рейтингового агентства. Агентство также считает, что обширная совокупность функций позволяет бирже оказывать максимально широкий спектр услуг в организации торговли и пост-трейдинга. Оно отмечает лидирующую роль биржи по ключевым направлениям ее деятельности, а также значительное число лиц, открывших брокерские счета на Московской бирже (32,4 миллиона на 30 июня). Агентство отмечает хороший уровень организации и регламентации ключевых управленческих процессов, в том числе риск-менеджмента. Также АКРА позитивно оценивает стратегию развития Московской биржи и напоминает, что в настоящий момент у нее отсутствует финансовый долг. Агентство полагает, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, акра, кредитный рейтинг