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"МТС банк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 23 процента

"МТС банк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 23 процента - 09.08.2024, ПРАЙМ

"МТС банк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 23 процента

Чистая прибыль "МТС банка" в прошлом полугодии увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, до 7,502 миллиарда рублей, следует из... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T17:17+0300

2024-08-09T17:17+0300

2024-08-09T17:17+0300

экономика

банки

мтс-банк

чистая прибыль

отчетность по рсбу

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" в прошлом полугодии увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, до 7,502 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации по РСБУ. Активы банка составили 482 миллиарда рублей. По итогам первых шести месяцев прошлого года, как указывалось в отчете за этот период, показатель был на уровне 363 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 4,5 миллиарда рублей. Средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выросли до 216 миллиардов почти с 198 миллиардов за аналогичный период прошлого года.

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банки, мтс-банк, чистая прибыль, отчетность по рсбу