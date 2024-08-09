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"МТС банк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 23 процента - 09.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"МТС банк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 23 процента
"МТС банк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 23 процента - 09.08.2024, ПРАЙМ
"МТС банк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 23 процента
Чистая прибыль "МТС банка" в прошлом полугодии увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, до 7,502 миллиарда рублей, следует из... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T17:17+0300
2024-08-09T17:17+0300
экономика
банки
мтс-банк
чистая прибыль
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" в прошлом полугодии увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, до 7,502 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации по РСБУ. Активы банка составили 482 миллиарда рублей. По итогам первых шести месяцев прошлого года, как указывалось в отчете за этот период, показатель был на уровне 363 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 4,5 миллиарда рублей. Средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выросли до 216 миллиардов почти с 198 миллиардов за аналогичный период прошлого года.
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банки, мтс-банк, чистая прибыль, отчетность по рсбу
Экономика, Банки, МТС-банк, чистая прибыль, отчетность по РСБУ
17:17 09.08.2024
 
"МТС банк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 23 процента

"МТС банк" в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 23%, до 7,5 млрд руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" в прошлом полугодии увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, до 7,502 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации по РСБУ.
Активы банка составили 482 миллиарда рублей. По итогам первых шести месяцев прошлого года, как указывалось в отчете за этот период, показатель был на уровне 363 миллиарда рублей.
Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 4,5 миллиарда рублей.
Средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выросли до 216 миллиардов почти с 198 миллиардов за аналогичный период прошлого года.
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ЭкономикаБанкиМТС-банкчистая прибыльотчетность по РСБУ
 
 
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