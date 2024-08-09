https://1prime.ru/20240809/neispravnost-850769863.html

Названа самая частая причина неисправностей в автомобилях Lada

Названа самая частая причина неисправностей в автомобилях Lada - 09.08.2024, ПРАЙМ

Названа самая частая причина неисправностей в автомобилях Lada

Главным проблемным местом автомобилей LADA является электроника. Именно она чаще всего выходит из строя, рассказал главный редактор журнала "За рулем" и... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T11:52+0300

2024-08-09T11:52+0300

2024-08-09T11:52+0300

lada

автоваз

электроника

россия

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Главным проблемным местом автомобилей LADA является электроника. Именно она чаще всего выходит из строя, рассказал главный редактор журнала "За рулем" и автоэксперт Максим Кадаков изданию "Лента.ру"."Если брать последние Lada Vesta, которые начали собирать на новой компонентной базе, вот там очень много отказов по электронике: то фонари задние не так горят или не включаются, то еще что-то отказывает, то возникает проблема с педалью газа", — рассказал эксперт.Он также подчеркнул, что чаще всего ломаются именно мелкие детали, которые требуют своевременного ремонта. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).

https://1prime.ru/20240807/lada-850720494.html

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lada, автоваз, электроника, россия