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Названа самая частая причина неисправностей в автомобилях Lada - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Названа самая частая причина неисправностей в автомобилях Lada
Названа самая частая причина неисправностей в автомобилях Lada - 09.08.2024, ПРАЙМ
Названа самая частая причина неисправностей в автомобилях Lada
Главным проблемным местом автомобилей LADA является электроника. Именно она чаще всего выходит из строя, рассказал главный редактор журнала "За рулем" и... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T11:52+0300
2024-08-09T11:52+0300
lada
автоваз
электроника
россия
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Главным проблемным местом автомобилей LADA является электроника. Именно она чаще всего выходит из строя, рассказал главный редактор журнала "За рулем" и автоэксперт Максим Кадаков изданию "Лента.ру"."Если брать последние Lada Vesta, которые начали собирать на новой компонентной базе, вот там очень много отказов по электронике: то фонари задние не так горят или не включаются, то еще что-то отказывает, то возникает проблема с педалью газа", — рассказал эксперт.Он также подчеркнул, что чаще всего ломаются именно мелкие детали, которые требуют своевременного ремонта. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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lada, автоваз, электроника, россия
Lada, АвтоВАЗ, электроника, РОССИЯ
11:52 09.08.2024
 
Названа самая частая причина неисправностей в автомобилях Lada

Автоэксперт Кадаков: в автомобилях Lada чаще всего ломается электроника

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывеска салона Lada в Москве.
Вывеска салона Lada в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Главным проблемным местом автомобилей LADA является электроника. Именно она чаще всего выходит из строя, рассказал главный редактор журнала "За рулем" и автоэксперт Максим Кадаков изданию "Лента.ру".
"Если брать последние Lada Vesta, которые начали собирать на новой компонентной базе, вот там очень много отказов по электронике: то фонари задние не так горят или не включаются, то еще что-то отказывает, то возникает проблема с педалью газа", — рассказал эксперт.
Он также подчеркнул, что чаще всего ломаются именно мелкие детали, которые требуют своевременного ремонта.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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