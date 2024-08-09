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Нет шансов: на Украине возложили вину за неудачи ВСУ на Вашингтон

Нет шансов: на Украине возложили вину за неудачи ВСУ на Вашингтон - 09.08.2024, ПРАЙМ

Нет шансов: на Украине возложили вину за неудачи ВСУ на Вашингтон

Вина в неудачах ВСУ лежит на Вашингтоне из-за очень медленной помощи и ограничений на применение переданного оружия. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T23:58+0300

2024-08-09T23:58+0300

2024-08-09T23:58+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Вина в неудачах ВСУ лежит на Вашингтоне из-за очень медленной помощи и ограничений на применение переданного оружия. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь РоманенкоПо его мнению, алгоритм действий американцев заключается в том, чтобы сдерживать эскалацию, победа Украины не является для них целью. "Из-за этого у нас происходят все вытекающие стратегические последствия, вроде уровня и скорости их помощи, что оборачивается для нас непростыми последствиями на фронте", — полагает он.Романенко отметил, что с текущим уровнем западной поддержки Киев не имеет шансов на победу, так как "помощь оказывается Украине на уровне того, чтобы она не могла победить, в то время как Россия не могла проиграть".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, сша, поддержка украины, сво, вооружение