https://1prime.ru/20240809/obligatsii-850777843.html

ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций

ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций - 09.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций

Объем замещения корпоративных облигаций в июле упал до 17,01 миллиарда рублей против 329,22 миллиарда рублей в июне, говорится в "Обзоре рисков финансовых... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T16:16+0300

2024-08-09T16:16+0300

2024-08-09T16:16+0300

банк россии

замещение

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Объем замещения корпоративных облигаций в июле упал до 17,01 миллиарда рублей против 329,22 миллиарда рублей в июне, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. "В июле объем замещения показал существенное снижение и составил 17,01 миллиарда рублей (против 329,22 миллиарда рублей месяцем ранее)", - отмечается в обзоре в разделе о корпоративных облигациях. Бивалютные облигации, номинированные в долларах США, в июле размещались в объеме 7,32 миллиарда рублей (против 21,44 миллиарда рублей в предыдущем месяце), говорится в сообщении. В июле объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 339,25 миллиарда рублей, до 25,54 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240809/banki-850776985.html

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замещение