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ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций - 09.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций
ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций - 09.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций
Объем замещения корпоративных облигаций в июле упал до 17,01 миллиарда рублей против 329,22 миллиарда рублей в июне, говорится в "Обзоре рисков финансовых... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T16:16+0300
2024-08-09T16:16+0300
банк россии
замещение
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Объем замещения корпоративных облигаций в июле упал до 17,01 миллиарда рублей против 329,22 миллиарда рублей в июне, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. "В июле объем замещения показал существенное снижение и составил 17,01 миллиарда рублей (против 329,22 миллиарда рублей месяцем ранее)", - отмечается в обзоре в разделе о корпоративных облигациях. Бивалютные облигации, номинированные в долларах США, в июле размещались в объеме 7,32 миллиарда рублей (против 21,44 миллиарда рублей в предыдущем месяце), говорится в сообщении. В июле объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 339,25 миллиарда рублей, до 25,54 триллиона рублей.
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замещение
Банк России, Замещение
16:16 09.08.2024
 
ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций

ЦБ: объем замещения корпоративных облигаций в июле упал до 17 миллиардов рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Объем замещения корпоративных облигаций в июле упал до 17,01 миллиарда рублей против 329,22 миллиарда рублей в июне, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.
"В июле объем замещения показал существенное снижение и составил 17,01 миллиарда рублей (против 329,22 миллиарда рублей месяцем ранее)", - отмечается в обзоре в разделе о корпоративных облигациях.
Бивалютные облигации, номинированные в долларах США, в июле размещались в объеме 7,32 миллиарда рублей (против 21,44 миллиарда рублей в предыдущем месяце), говорится в сообщении.
В июле объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 339,25 миллиарда рублей, до 25,54 триллиона рублей.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
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Банк РоссииЗамещение
 
 
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