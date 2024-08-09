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Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области
Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области - 09.08.2024, ПРАЙМ
Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области
Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Белгородской области. А также, в восьмой раз за день, в Курской области. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T12:50+0300
2024-08-09T13:20+0300
сво
ракетная опасность
курская область
белгородская область
россия
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Белгородской области. А также, в восьмой раз за день, в Курской области.В Белгородской области новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя 12 минут после отмены предыдущей. Очередную ракетную опасность объявили в Курской области в 23.51 четверга, она продлилась до 4.05 пятницы. Затем о ракетной опасности власти объявляли еще семь раз. "Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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сво, ракетная опасность, курская область, белгородская область, россия
СВО, ракетная опасность, Курская область, Белгородская область, РОССИЯ
12:50 09.08.2024 (обновлено: 13:20 09.08.2024)
 
Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области

Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.Курск. Знаменский собор
Курск. Знаменский собор - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Белгородской области. А также, в восьмой раз за день, в Курской области.
В Белгородской области новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя 12 минут после отмены предыдущей. Очередную ракетную опасность объявили в Курской области в 23.51 четверга, она продлилась до 4.05 пятницы. Затем о ракетной опасности власти объявляли еще семь раз.
"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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СВОракетная опасностьКурская областьБелгородская областьРОССИЯ
 
 
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