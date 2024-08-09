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Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области

Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области - 09.08.2024, ПРАЙМ

Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области

Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Белгородской области. А также, в восьмой раз за день, в Курской области. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T12:50+0300

2024-08-09T12:50+0300

2024-08-09T13:20+0300

сво

ракетная опасность

курская область

белгородская область

россия

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Белгородской области. А также, в восьмой раз за день, в Курской области.В Белгородской области новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя 12 минут после отмены предыдущей. Очередную ракетную опасность объявили в Курской области в 23.51 четверга, она продлилась до 4.05 пятницы. Затем о ракетной опасности власти объявляли еще семь раз. "Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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сво, ракетная опасность, курская область, белгородская область, россия