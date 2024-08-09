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Пентагон: США выходят на новый рекорд по экспорту оружия

Пентагон: США выходят на новый рекорд по экспорту оружия - 09.08.2024, ПРАЙМ

Пентагон: США выходят на новый рекорд по экспорту оружия

Объем иностранных военных продаж оружия США в 2024 финансовом году может достичь рекордных для страны 100 миллиардов долларов, ожидают в Пентагоне. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T05:26+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Объем иностранных военных продаж оружия США в 2024 финансовом году может достичь рекордных для страны 100 миллиардов долларов, ожидают в Пентагоне. "На данный момент 2024 финансового года иностранные военные продажи уже превысили 80 миллиардов долларов и могут достичь 100 миллиардов долларов к концу года", - говорится в распространенном сообщении министерства обороны США. Отмечается, что указанное рекордное значение значительно превысит показатель 2023 финансового года, когда объем иностранных военных продаж достиг 66,2 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2022 году показатель составлял 49,7 миллиарда долларов. В ведомстве добавили, что интерес к покупке американского военного оборудования значительно вырос с 2022 года после начала российской специальной военной операции на Украине.

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сша, экспорт оружия, прогноз