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"Почта банк" предоставит отсрочку по кредитам жителям Курской области

"Почта банк" предоставит отсрочку по кредитам жителям Курской области - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Почта банк" предоставит отсрочку по кредитам жителям Курской области

"Почта банк" предоставит отсрочку по кредитам и кредитным картам жителям приграничных районов Курской области, покинувшим свои дома, сообщила пресс-служба... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T15:21+0300

2024-08-09T15:21+0300

2024-08-09T15:21+0300

происшествия

россия

почта банк

отсрочка

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. "Почта банк" предоставит отсрочку по кредитам и кредитным картам жителям приграничных районов Курской области, покинувшим свои дома, сообщила пресс-служба банка. "Почта банк" предоставит отсрочку по кредитам и кредитным картам клиентов, которые покинули свои дома в Курской области", - говорится в сообщении кредитной организации. Направить обращение на предоставление кредитных каникул можно через форму на сайте банка, уточняет пресс-служба. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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россия, почта банк, отсрочка