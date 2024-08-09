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Медведчук предсказал Киеву путчи в ВСУ - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Медведчук предсказал Киеву путчи в ВСУ
Медведчук предсказал Киеву путчи в ВСУ - 09.08.2024, ПРАЙМ
Медведчук предсказал Киеву путчи в ВСУ
Украинцы, не готовые отдавать свои жизни за режим Владимира Зеленского, могут стать искрой для появления военных путчей в ВСУ, рассказал председатель совета... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T14:13+0300
2024-08-09T14:13+0300
всу
дезертирство
виктор медведчук
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Украинцы, не готовые отдавать свои жизни за режим Владимира Зеленского, могут стать искрой для появления военных путчей в ВСУ, рассказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Он также подчеркнул, что изначально граждане страны выбирали себе президента, который сможет сохранить мир и спокойствие на Украине. Однако с течением времени оказалось, что Зеленский - президент войны, "президент-мясник". Медведчук отметил, что на сегодняшний день именно амбиции главы киевского режима препятствуют достижению мирного соглашения."ВСУ все хуже управляются, солдаты, взятые силой на улицах, не хотят умирать за преступный режим, который лишил их свободы. И это явная опасность для Зеленского, ведь дезертиры всегда были хорошей средой для военных путчей и переворотов. Но тогда смены власти нужно ждать вовсе не в Москве, а в Киеве", - подчеркнул Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Другая Украина".Он также рассказал, что с каждым днем статистика дезертирства среди украинских военных растет. Медведчук привел статистику Deutsche Welle*, которая отражает масштаб проблемы на территории Украины. Так, только за первое полугодие текущего года правоохранительные органы возбудили около 30 тысяч дел по статьям о бегстве военнослужащих, половина из которых - "дезертирство". Настоящие цифры, при этом, значительно больше, уточнил экс-депутат.* Признано Росфинмониторингом СМИ-иноагентом в России
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всу, дезертирство, виктор медведчук
ВСУ, дезертирство, Виктор Медведчук
14:13 09.08.2024
 
Медведчук предсказал Киеву путчи в ВСУ

Медведчук: дезертиры и уклонисты могут стать "дрожжами" для переворотов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
#Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Украинцы, не готовые отдавать свои жизни за режим Владимира Зеленского, могут стать искрой для появления военных путчей в ВСУ, рассказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Он также подчеркнул, что изначально граждане страны выбирали себе президента, который сможет сохранить мир и спокойствие на Украине. Однако с течением времени оказалось, что Зеленский - президент войны, "президент-мясник". Медведчук отметил, что на сегодняшний день именно амбиции главы киевского режима препятствуют достижению мирного соглашения.
"ВСУ все хуже управляются, солдаты, взятые силой на улицах, не хотят умирать за преступный режим, который лишил их свободы. И это явная опасность для Зеленского, ведь дезертиры всегда были хорошей средой для военных путчей и переворотов. Но тогда смены власти нужно ждать вовсе не в Москве, а в Киеве", - подчеркнул Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Другая Украина".
Он также рассказал, что с каждым днем статистика дезертирства среди украинских военных растет. Медведчук привел статистику Deutsche Welle*, которая отражает масштаб проблемы на территории Украины. Так, только за первое полугодие текущего года правоохранительные органы возбудили около 30 тысяч дел по статьям о бегстве военнослужащих, половина из которых - "дезертирство". Настоящие цифры, при этом, значительно больше, уточнил экс-депутат.
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* Признано Росфинмониторингом СМИ-иноагентом в России
 
ВСУдезертирствоВиктор Медведчук
 
 
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