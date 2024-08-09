https://1prime.ru/20240809/perevozki-850769621.html

Контейнерные перевозки по сети РЖД за 7 месяцев выросли на 8,8%

Контейнерные перевозки по сети РЖД за 7 месяцев выросли на 8,8% - 09.08.2024, ПРАЙМ

Контейнерные перевозки по сети РЖД за 7 месяцев выросли на 8,8%

Контейнерные перевозки по сети РЖД во всех видах сообщения за январь-июль выросли на 8,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,558... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T11:40+0300

2024-08-09T11:40+0300

2024-08-09T11:40+0300

ржд

контейнерные перевозки

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Контейнерные перевозки по сети РЖД во всех видах сообщения за январь-июль выросли на 8,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,558 миллиона ДФЭ, сообщили в компании. "В январе-июле 2024 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 4 миллиона 558 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено свыше 1,8 миллиона ДФЭ (+8,8%)", - говорится в сообщении. В холдинге отметили, что количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,7%, до 3,3 миллионов ДФЭ. Наибольший прирост в контейнерных перевозках наблюдается при отправках продуктов перемола – 23,8 тысячи ДФЭ (рост в 2,6 раза к уровню января-июля 2023 года); химических и минеральных удобрений – 286 тысяч (рост в 1,9 раза); строительных грузов – 158,9 тысячи (+34,2%). При этом наблюдается снижение перевозок черных металлов – 122,7 тысячи (-18,7%); картофеля, овощей, фруктов – 8,4 тысячи (-12,7%); машин, станков, двигателей – 226,3 тысячи (-11,2%). В июле контейнерные перевозки по железной дороге во всех видах сообщения составили 666,9 тысячи ДФЭ, что на 7,9% больше, чем в июле 2023 года.

https://1prime.ru/20240808/poezda-850758506.html

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ржд, контейнерные перевозки