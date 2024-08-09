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Шадаев оценил последствия введения платы за использование зарубежного ПО

Шадаев оценил последствия введения платы за использование зарубежного ПО - 09.08.2024, ПРАЙМ

Шадаев оценил последствия введения платы за использование зарубежного ПО

Инициатива Минцифры о сборе платы за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) не коснется малого и среднего бизнеса, заявил журналистам глава... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T21:50+0300

2024-08-09T21:50+0300

2024-08-09T21:50+0300

экономика

россия

минцифры

максут шадаев

по

плата

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КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Инициатива Минцифры о сборе платы за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) не коснется малого и среднего бизнеса, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". "Инициатива Минцифры по введению платы за использование зарубежного софта не коснется предприятий малого и среднего бизнеса", - сказал Шадаев. По мнению министерства, такой бизнес не должен платить за зарубежный софт. Министр добавил, что предложение планируется внедрить в нацпроект "Экономика данных". Он будет представлен в сентябре. Минцифры РФ неоднократно предлагало идею введения платы за использование ПО, предлагаемого западными компаниями. Предлагалось создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства, которые предлагалось направить на поддержку отечественных разработчиков.

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