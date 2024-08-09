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Шадаев оценил последствия введения платы за использование зарубежного ПО - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Шадаев оценил последствия введения платы за использование зарубежного ПО
Шадаев оценил последствия введения платы за использование зарубежного ПО - 09.08.2024, ПРАЙМ
Шадаев оценил последствия введения платы за использование зарубежного ПО
Инициатива Минцифры о сборе платы за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) не коснется малого и среднего бизнеса, заявил журналистам глава... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T21:50+0300
2024-08-09T21:50+0300
экономика
россия
минцифры
максут шадаев
по
плата
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КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Инициатива Минцифры о сборе платы за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) не коснется малого и среднего бизнеса, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". "Инициатива Минцифры по введению платы за использование зарубежного софта не коснется предприятий малого и среднего бизнеса", - сказал Шадаев. По мнению министерства, такой бизнес не должен платить за зарубежный софт. Министр добавил, что предложение планируется внедрить в нацпроект "Экономика данных". Он будет представлен в сентябре. Минцифры РФ неоднократно предлагало идею введения платы за использование ПО, предлагаемого западными компаниями. Предлагалось создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства, которые предлагалось направить на поддержку отечественных разработчиков.
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россия, минцифры, максут шадаев, по, плата
Экономика, РОССИЯ, Минцифры, Максут Шадаев, ПО, плата
21:50 09.08.2024
 
Шадаев оценил последствия введения платы за использование зарубежного ПО

Шадаев: введение платы за использование зарубежного ПО не затронет субъектов МСП

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум Kazan Digital week
Международный форум Kazan Digital week - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Инициатива Минцифры о сборе платы за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) не коснется малого и среднего бизнеса, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция".
"Инициатива Минцифры по введению платы за использование зарубежного софта не коснется предприятий малого и среднего бизнеса", - сказал Шадаев.
По мнению министерства, такой бизнес не должен платить за зарубежный софт.
Министр добавил, что предложение планируется внедрить в нацпроект "Экономика данных". Он будет представлен в сентябре.
Минцифры РФ неоднократно предлагало идею введения платы за использование ПО, предлагаемого западными компаниями. Предлагалось создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства, которые предлагалось направить на поддержку отечественных разработчиков.
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