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В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов - 09.08.2024, ПРАЙМ
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В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов
В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов - 09.08.2024, ПРАЙМ
В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов
Морской порт Витино в Мурманской области закрыт для оказания услуг и захода зарубежных судов. Это следует из распоряжения правительства РФ. Документ размещен на | 09.08.2024, ПРАЙМ
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экономика
витино
порт
судоходство
иностранные суда
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Морской порт Витино в Мурманской области закрыт для оказания услуг и захода зарубежных судов. Это следует из распоряжения правительства РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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витино, порт, судоходство, иностранные суда
Экономика, Витино, порт, судоходство, иностранные суда
20:25 09.08.2024
 
В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов

Правительство: порт Витино в Мурманской области закрыт для иностранных судов

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкНовый атомный ледокол "Сибирь" в Мурманской области
Новый атомный ледокол Сибирь в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Морской порт Витино в Мурманской области закрыт для оказания услуг и захода зарубежных судов. Это следует из распоряжения правительства РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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ЭкономикаВитинопортсудоходствоиностранные суда
 
 
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