https://1prime.ru/20240809/port-850786304.html
В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов
В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов - 09.08.2024, ПРАЙМ
В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов
Морской порт Витино в Мурманской области закрыт для оказания услуг и захода зарубежных судов. Это следует из распоряжения правительства РФ. Документ размещен на | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T20:25+0300
2024-08-09T20:25+0300
2024-08-09T20:25+0300
экономика
витино
порт
судоходство
иностранные суда
https://cdnn.1prime.ru/img/83727/12/837271262_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fe6d5ee0224c0ca4b20b7401c98bb45b.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Морской порт Витино в Мурманской области закрыт для оказания услуг и захода зарубежных судов. Это следует из распоряжения правительства РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
https://1prime.ru/20240806/ugol-850704169.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83727/12/837271262_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90711e55a09009668143a0fdbb5142c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витино, порт, судоходство, иностранные суда
Экономика, Витино, порт, судоходство, иностранные суда
В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов
Правительство: порт Витино в Мурманской области закрыт для иностранных судов