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В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов

В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов - 09.08.2024, ПРАЙМ

В Мурманской области закрыли порт Витино для захода иностранных судов

Морской порт Витино в Мурманской области закрыт для оказания услуг и захода зарубежных судов. Это следует из распоряжения правительства РФ. Документ размещен на | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T20:25+0300

2024-08-09T20:25+0300

2024-08-09T20:25+0300

экономика

витино

порт

судоходство

иностранные суда

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Морской порт Витино в Мурманской области закрыт для оказания услуг и захода зарубежных судов. Это следует из распоряжения правительства РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

https://1prime.ru/20240806/ugol-850704169.html

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витино, порт, судоходство, иностранные суда