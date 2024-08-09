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СМИ: ЕК считает, что пошлины на электрокары из КНР соответствуют нормам ВТО
СМИ: ЕК считает, что пошлины на электрокары из КНР соответствуют нормам ВТО - 09.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕК считает, что пошлины на электрокары из КНР соответствуют нормам ВТО
Еврокомиссия выразила уверенность, что введенные ею временные меры в виде пошлин на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при производстве, а также... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T20:10+0300
2024-08-09T20:10+0300
2024-08-09T20:10+0300
экономика
ек
пошлины
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электромобили
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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия выразила уверенность, что введенные ею временные меры в виде пошлин на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при производстве, а также начатое в связи с этим расследование не противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО). В пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Пекин обратился к механизму урегулирования споров ВТО в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей. "Комиссия уверена в соответствии своего расследования и временных мер (требованиям - ред.) ВТО", - цитирует представителя ЕК агентство Reuters. В Еврокомиссии также сообщили, что внимательно изучают детали обращения Китая в ВТО и предоставят китайским властям ответ в уставленном порядке. Сам запрос КНР не повлияет на сроки проведения расследования, говорится в материале СМИ со ссылкой на представителя ЕК. Ранее Еврокомиссия сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
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ек, пошлины, вто, китай, электромобили
Экономика, ЕК, пошлины, ВТО, КИТАЙ, электромобили
СМИ: ЕК считает, что пошлины на электрокары из КНР соответствуют нормам ВТО
Reuters: ЕК уверена в соответствии пошлин на электромобили из КНР правилам ВТО
БРЮССЕЛЬ, 9 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия выразила уверенность, что введенные ею временные меры в виде пошлин на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при производстве, а также начатое в связи с этим расследование не противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО).
В пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Пекин обратился к механизму урегулирования споров ВТО в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей.
"Комиссия уверена в соответствии своего расследования и временных мер (требованиям - ред.) ВТО", - цитирует представителя ЕК агентство Reuters.
В Еврокомиссии также сообщили, что внимательно изучают детали обращения Китая в ВТО и предоставят китайским властям ответ в уставленном порядке. Сам запрос КНР не повлияет на сроки проведения расследования, говорится в материале СМИ со ссылкой на представителя ЕК.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили