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Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета
Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета - 09.08.2024, ПРАЙМ
Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета
Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет финансироваться в основном из федерального бюджета, поскольку ЧС получила статус... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T13:18+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет финансироваться в основном из федерального бюджета, поскольку ЧС получила статус федерального характера, министерства и ведомства будут вносить предложения по различного рода компенсациям региону, сообщили журналистам в пресс-службе правительства. "Наделение ЧС в Курской области статусом федерального характера означает, что теперь устранение ее последствий в основном финансируется из федерального бюджета. Поэтому у ФОИВов (в рамках курируемых сфер) возникают основания для внесения предложений по различного рода компенсациям региону", - отметили в кабмине. В пресс-службе добавили, что по мере проработки все предложения будут вноситься в правительство. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
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режим чс, бюджет, курская область, россия, сво, всу
режим ЧС, бюджет, Курская область, РОССИЯ, СВО, ВСУ
13:18 09.08.2024
 
Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета

Последствия ЧС в Курской области устранят в основном из федерального бюджета

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.Курск. Знаменский собор
Курск. Знаменский собор - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет финансироваться в основном из федерального бюджета, поскольку ЧС получила статус федерального характера, министерства и ведомства будут вносить предложения по различного рода компенсациям региону, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.
"Наделение ЧС в Курской области статусом федерального характера означает, что теперь устранение ее последствий в основном финансируется из федерального бюджета. Поэтому у ФОИВов (в рамках курируемых сфер) возникают основания для внесения предложений по различного рода компенсациям региону", - отметили в кабмине.
В пресс-службе добавили, что по мере проработки все предложения будут вноситься в правительство.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
МЧС: обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
11:31
 
режим ЧСбюджетКурская областьРОССИЯСВОВСУ
 
 
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