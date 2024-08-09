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Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета

Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета - 09.08.2024, ПРАЙМ

Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета

Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет финансироваться в основном из федерального бюджета, поскольку ЧС получила статус... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T13:18+0300

2024-08-09T13:18+0300

2024-08-09T13:18+0300

режим чс

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курская область

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет финансироваться в основном из федерального бюджета, поскольку ЧС получила статус федерального характера, министерства и ведомства будут вносить предложения по различного рода компенсациям региону, сообщили журналистам в пресс-службе правительства. "Наделение ЧС в Курской области статусом федерального характера означает, что теперь устранение ее последствий в основном финансируется из федерального бюджета. Поэтому у ФОИВов (в рамках курируемых сфер) возникают основания для внесения предложений по различного рода компенсациям региону", - отметили в кабмине. В пресс-службе добавили, что по мере проработки все предложения будут вноситься в правительство. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

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режим чс, бюджет, курская область, россия, сво, всу