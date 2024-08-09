https://1prime.ru/20240809/posledstviya--850772195.html
Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета
Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета - 09.08.2024, ПРАЙМ
Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета
Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет финансироваться в основном из федерального бюджета, поскольку ЧС получила статус... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T13:18+0300
2024-08-09T13:18+0300
2024-08-09T13:18+0300
режим чс
бюджет
курская область
россия
сво
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846972109_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0f06513d680e45d538a358dee46d2c1f.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет финансироваться в основном из федерального бюджета, поскольку ЧС получила статус федерального характера, министерства и ведомства будут вносить предложения по различного рода компенсациям региону, сообщили журналистам в пресс-службе правительства. "Наделение ЧС в Курской области статусом федерального характера означает, что теперь устранение ее последствий в основном финансируется из федерального бюджета. Поэтому у ФОИВов (в рамках курируемых сфер) возникают основания для внесения предложений по различного рода компенсациям региону", - отметили в кабмине. В пресс-службе добавили, что по мере проработки все предложения будут вноситься в правительство. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
https://1prime.ru/20240809/kursk-850769275.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846972109_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_06841ee27f12e9bb9bf622d2bdafb250.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
режим чс, бюджет, курская область, россия, сво, всу
режим ЧС, бюджет, Курская область, РОССИЯ, СВО, ВСУ
Последствия ЧС в Курской области устранят за счет федерального бюджета
Последствия ЧС в Курской области устранят в основном из федерального бюджета
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет финансироваться в основном из федерального бюджета, поскольку ЧС получила статус федерального характера, министерства и ведомства будут вносить предложения по различного рода компенсациям региону, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.
"Наделение ЧС в Курской области статусом федерального характера означает, что теперь устранение ее последствий в основном финансируется из федерального бюджета. Поэтому у ФОИВов (в рамках курируемых сфер) возникают основания для внесения предложений по различного рода компенсациям региону", - отметили в кабмине.
В пресс-службе добавили, что по мере проработки все предложения будут вноситься в правительство.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
МЧС: обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера