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Губернатор сообщил о пострадавших в Липецкой области при атаке БПЛА - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Губернатор сообщил о пострадавших в Липецкой области при атаке БПЛА
Губернатор сообщил о пострадавших в Липецкой области при атаке БПЛА - 09.08.2024, ПРАЙМ
Губернатор сообщил о пострадавших в Липецкой области при атаке БПЛА
В Липецкой области при атаке БПЛА, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь. Об этом в своем Telegram-канале... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T06:49+0300
2024-08-09T06:53+0300
происшествия
пострадавшие
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В Липецкой области при атаке БПЛА, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.Как ранее сообщал глава региона, на Липецк была совершена массированная атака беспилотников, в результате которой был поврежден объект энергетической инфраструктуры и нарушено энергоснабжения. В связи с происшествием в Липецком МО был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. При этом началась эвакуация жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка."По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка, - сообщил Артамонов. - Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа".
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пострадавшие
Происшествия, пострадавшие
06:49 09.08.2024 (обновлено: 06:53 09.08.2024)
 
Губернатор сообщил о пострадавших в Липецкой области при атаке БПЛА

Губернатор Артамонов: в Липецкой области при атаке БПЛА пострадали шесть человек

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В Липецкой области при атаке БПЛА, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.
Как ранее сообщал глава региона, на Липецк была совершена массированная атака беспилотников, в результате которой был поврежден объект энергетической инфраструктуры и нарушено энергоснабжения. В связи с происшествием в Липецком МО был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. При этом началась эвакуация жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.
Линия электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект
06:18
"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка, - сообщил Артамонов. - Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа".
 
Происшествияпострадавшие
 
 
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