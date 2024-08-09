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Губернатор сообщил о пострадавших в Липецкой области при атаке БПЛА

Губернатор сообщил о пострадавших в Липецкой области при атаке БПЛА - 09.08.2024, ПРАЙМ

Губернатор сообщил о пострадавших в Липецкой области при атаке БПЛА

В Липецкой области при атаке БПЛА, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь. Об этом в своем Telegram-канале... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T06:49+0300

2024-08-09T06:49+0300

2024-08-09T06:53+0300

происшествия

пострадавшие

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В Липецкой области при атаке БПЛА, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.Как ранее сообщал глава региона, на Липецк была совершена массированная атака беспилотников, в результате которой был поврежден объект энергетической инфраструктуры и нарушено энергоснабжения. В связи с происшествием в Липецком МО был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. При этом началась эвакуация жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка."По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка, - сообщил Артамонов. - Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа".

https://1prime.ru/20240809/bpla-850764635.html

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пострадавшие