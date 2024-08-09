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В Wildberries раскрыли, сколько выплатили продавцам после пожара в Шушарах

В Wildberries раскрыли, сколько выплатили продавцам после пожара в Шушарах - 09.08.2024, ПРАЙМ

В Wildberries раскрыли, сколько выплатили продавцам после пожара в Шушарах

Маркетплейс Wildberries выплатил продавцам, чьи товары пострадали из-за пожара на складе компании в Шушарах, уже 34,9 миллиарда рублей, или 95% суммы ущерба,... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T11:20+0300

2024-08-09T11:20+0300

2024-08-09T11:20+0300

wildberries

пожар на складе wildberries в шушарах

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries выплатил продавцам, чьи товары пострадали из-за пожара на складе компании в Шушарах, уже 34,9 миллиарда рублей, или 95% суммы ущерба, сообщили в компании. "Wildberries уже выплатила продавцам 95% суммы ущерба на товары. Всего на эти товары пришлось 34,9 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе. Склад Wildberries в Шушарах (районе Санкт-Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Компания начала перечислять частичные предварительные выплаты продавцам 15 января. В феврале в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук говорила, что компания рассчитывает восстановить сгоревший склад в ближайшее время, поскольку Санкт-Петербург и Ленинградская область являются важным логистическим хабом. В июне она обещала, что Wildberries до конца этого года введет в эксплуатацию восстановленный склад в Шушарах.

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wildberries, пожар на складе wildberries в шушарах