https://1prime.ru/20240809/pribyl-850767290.html
Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль на 6%
Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль на 6% - 09.08.2024, ПРАЙМ
Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль на 6%
Чистая прибыль Сбербанка в июле составила 141,2 миллиарда рублей, что на 8,2% больше показателя годичной давности, а за семь первых месяцев текущего года этот... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T09:58+0300
2024-08-09T09:58+0300
2024-08-09T10:15+0300
сбербанк
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd3f469676648a334539fbe41ca0be3.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка в июле составила 141,2 миллиарда рублей, что на 8,2% больше показателя годичной давности, а за семь первых месяцев текущего года этот показатель вырос на 6%, до 909,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ."Чистая прибыль "Сбера" за 7 месяцев 2024 выросла на 6,0% г/г, до 909,9 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,3%. В июле "Сбер" заработал 141,2 миллиарда рублей чистой прибыли (+8,2% г/г), рентабельность капитала – 25,6%", - сказано в сообщении.Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за семь месяцев снизились на 27,6% год к году и составили 305,5 миллиарда рублей. В июле показатель снизился почти вдвое, до 38,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Количество розничных клиентов с начала года выросло на 0,6 миллиона и превысило 109 миллионов человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний.Чистая прибыль Сбербанка в июле 2023 года составила 130,4 миллиарда рублей, а за семь первых месяцев прошлого года - 858,2 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20240809/sredstva-850767584.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3f6b27dcc6a0bb7ce6b01f164ba01bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, чистая прибыль
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка в июле составила 141,2 миллиарда рублей, что на 8,2% больше показателя годичной давности, а за семь первых месяцев текущего года этот показатель вырос на 6%, до 909,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.
"Чистая прибыль "Сбера" за 7 месяцев 2024 выросла на 6,0% г/г, до 909,9 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,3%. В июле "Сбер" заработал 141,2 миллиарда рублей чистой прибыли (+8,2% г/г), рентабельность капитала – 25,6%", - сказано в сообщении.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за семь месяцев снизились на 27,6% год к году и составили 305,5 миллиарда рублей. В июле показатель снизился почти вдвое, до 38,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Количество розничных клиентов с начала года выросло на 0,6 миллиона и превысило 109 миллионов человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний.
Объем средств физлиц в Сбербанке за июль вырос, а юрлиц - снизился
Чистая прибыль Сбербанка в июле 2023 года составила 130,4 миллиарда рублей, а за семь первых месяцев прошлого года - 858,2 миллиарда рублей.