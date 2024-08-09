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Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль на 6% - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль на 6%
Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль на 6% - 09.08.2024, ПРАЙМ
Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль на 6%
Чистая прибыль Сбербанка в июле составила 141,2 миллиарда рублей, что на 8,2% больше показателя годичной давности, а за семь первых месяцев текущего года этот... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T09:58+0300
2024-08-09T10:15+0300
сбербанк
чистая прибыль
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка в июле составила 141,2 миллиарда рублей, что на 8,2% больше показателя годичной давности, а за семь первых месяцев текущего года этот показатель вырос на 6%, до 909,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ."Чистая прибыль "Сбера" за 7 месяцев 2024 выросла на 6,0% г/г, до 909,9 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,3%. В июле "Сбер" заработал 141,2 миллиарда рублей чистой прибыли (+8,2% г/г), рентабельность капитала – 25,6%", - сказано в сообщении.Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за семь месяцев снизились на 27,6% год к году и составили 305,5 миллиарда рублей. В июле показатель снизился почти вдвое, до 38,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Количество розничных клиентов с начала года выросло на 0,6 миллиона и превысило 109 миллионов человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний.Чистая прибыль Сбербанка в июле 2023 года составила 130,4 миллиарда рублей, а за семь первых месяцев прошлого года - 858,2 миллиарда рублей.
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сбербанк, чистая прибыль
Сбербанк, чистая прибыль
09:58 09.08.2024 (обновлено: 10:15 09.08.2024)
 
Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль на 6%

Чистая прибыль Сбербанка в июле составила 141,2 млрд рублей

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка в июле составила 141,2 миллиарда рублей, что на 8,2% больше показателя годичной давности, а за семь первых месяцев текущего года этот показатель вырос на 6%, до 909,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.
"Чистая прибыль "Сбера" за 7 месяцев 2024 выросла на 6,0% г/г, до 909,9 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,3%. В июле "Сбер" заработал 141,2 миллиарда рублей чистой прибыли (+8,2% г/г), рентабельность капитала – 25,6%", - сказано в сообщении.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за семь месяцев снизились на 27,6% год к году и составили 305,5 миллиарда рублей. В июле показатель снизился почти вдвое, до 38,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Количество розничных клиентов с начала года выросло на 0,6 миллиона и превысило 109 миллионов человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний.
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10:02
Чистая прибыль Сбербанка в июле 2023 года составила 130,4 миллиарда рублей, а за семь первых месяцев прошлого года - 858,2 миллиарда рублей.
 
Сбербанкчистая прибыль
 
 
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